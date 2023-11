Qué hacer en Madrid esta semana: Mary Beard, Rizoma, Cine Paz, 'Marrano, un cuento de la Inquisición'...

A comienzos de los 90, un movimiento feminista surgido en la escena alternativa de la ciudad de Olympia, en Washington, puso patas arriba el underground estadounidense y, poco después, también el europeo. Con el Do It Yourself por bandera, los fanzines como herramienta de intercambio y difusión de ideas y la música como espacio en el que reivindicar la figura de las mujeres y crear auténticos himnos feministas, el movimiento Riot Grrrl sigue generando interés varias décadas después. El Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes ha programado esta sesión de cortos que representan a la perfección el espíritu de las Riot Grrrls y que se enmarca dentro del ciclo Manifiestos Fílmicos Feministas IX Riot Grrrl: ¡las chicas al frente! , en el que además se incluye un taller de fanzines con la artista sevillana Angie de la Lama.