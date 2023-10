Si te ha gustado '30 monedas', no puedes perderte estas películas de su creador

Fotograma de 30 monedas, la serie creada por Álex de la Iglesia. Si te ha gustado, no te puedes perder sus películas. / HBO MAX

3 Se lee en minutos A.R.



Álex de la Iglesia es quizás uno de los directores del género fantástico más importantes de nuestro país. Recientemente ha presentado la segunda temporada de 30 monedas en el Festival de Sitges, cita indispensable del cine de terror. Se trata de una serie vinculada a los misterios que rodean a la traición de Judas y es todo un fenómeno en HBO. No obstante, no hay que dejar que la fiebre por las series en streaming nos haga perder de vista la importancia de sus películas, sobre todo en la historia del cine español. Por eso (y si aún no las conoces), estas son algunas de las más icónicas.

'El día de la bestia' Estrenado en 1995, es probablemente uno de los filmes más importantes de Álex de la Iglesia. Está enmarcada dentro de la comedia satánica debido a sus constantes referencias al apocalipsis, siempre tratadas con un humor delirante. Tiene como protagonista a un sacerdote vasco que pretende frenar al Anticristo, destinado a nacer en el Madrid de 1995 en un contexto de criminalidad y vandalismo. Junto a un aficionado al death metal y un presentador de un programa de ciencias ocultas tratará de contactar con el diablo para averiguar en qué lugar de la capital nacerá para poder detener el fin del mundo.

'Las brujas de Zugarramendi' Esta comedia desternillante cuenta la historia de dos parados (interpretados por Hugo Silva y Mario Casas) que cometen un atraco y huyen mientras les persigue la policía. Mientras tratan de escapar, se adentran en los bosques de Navarra. Para su desgracia, son rodeados por un grupo de mujeres enloquecidas cuya dieta se basa en la carne humana.

'El bar' Este largometraje también cuenta con Mario Casas como uno de sus protagonistas. El día comenzó siendo normal: un grupo de personas estaban desayunando tranquilamente en un bar de Madrid. Entonces, cuando uno de los clientes sale a la calle, es disparado desde un coche. Nadie ocurre a socorrerle y acaba muriendo. Lejos de huir, todos ellos acaban atrincherándose en el bar y confesando sus peores pecados.

'Perfectos deconocidos' Esta película propone un sugerente juego para las reuniones entre amigos que, para la mala fortuna (o buena, según se mire) de sus protagonistas, acaba desvelando sus más oscuros secretos. Así, un grupo de amigos que se conocen de toda la vida quedan para cenar. Para hacer más dinámica la velada, deciden leer en voz alta todos los mensajes que reciban en el móvil a lo largo de la noche. Lo mismo se aplicará a las llamadas telefónicas, que serán atendidas con manos libres y escuchadas por todos. Lo que empieza como una noche tranquila acabará escapando a su control.

'Veneciafrenia' Este largometraje también fue presentado en el Festival de Sitges en 2021. Se trataba de la primera vez que De la Iglesia dirigía un slasher, el subgénero del terror donde un asesino va acabando con los personajes principales de uno en uno. En esta ocasión, contaba el viaje de un grupo de turistas españoles a Venecia, quienes querían visitar el carnaval de la ciudad. Sin embargo, acabará siendo una excursión de lo más sangrienta en la que el director aprovechará para denunciar los efectos negativos que provoca el turismo masivo.

'Los crímenes de Oxford' Protagonizada por Elijah Wood (Frodo en El señor de los anillos), se trata de una película cuya historia cuenta la carrera a contrarreloj de un estudiante y uno de sus profesores, quienes pretenden descubrir quién es el asesino en serie que está aterrorizando a la comunidad universitaria. La primera víctima es la casera del protagonista, pero una nota anuncia que pronto el asesino se cobrará más vidas.

'Errementari' Este largometraje toma como escenario la España posterior a la primera Guerra Carlista de 1833, en un pueblecito de Álava. Todo comienza cuando un comisario del gobierno investiga un suceso que le conduce a una tenebrosa herrería en las profundidades del bosque. Los vecinos le cuentan oscuras historias relacionadas con Patxi, el herrero, acusado de asesinatos y de realizar pactos demoníacos. Sus secretos saldrán a la luz cuando una niña pequeña se cuele en la herrería.

Las películas de Álex De la Iglesia son fundamentales para el cine español. Tiene una peculiar visión del terror y fantasía, siempre rodeadas de un humor hilirante con toques decadentes. Por eso, los fans de 30 monedas no deben dejar de lado su filmografía.