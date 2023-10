Las autobiografías más inspiradoras de los últimos tiempos

Este libro fue escrito por José Luis Sampedro con motivo de las conferencias que dio durante el verano del 2003 en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Con un enorme tono poético, el autor cuenta sus memorias mientras su salud empeoraba. En palabras de Sampedro: "No he venido aquí a hacer retórica, ni literatura... he venido aquí a VIVIR, a vivir cuando se me está acabando la vida y, por tanto, a disfrutarla más".