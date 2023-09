Qué hacer en Madrid esta semana: 'Medea' en el Real, los festivales Autoplacer y Surge Madrid, la expo de Cristina de Middel...

Hay veces que, cuando nos encontramos con algo que nos resulta difícil de definir, no tiene sentido que nos esforcemos por intentar clasificarlo, sino que lo mejor es reconocer su existencia en el campo de lo indeterminado. Esto es lo que ocurre con el “intermedia”, un concepto propuesto por el artista de Fluxus Dick Higgins, que engloba aquellas formas artísticas que escapan a una única categorización. Para brindar un soporte editorial a todos estos proyectos, Higgins fundó en 1963 Something Else Press, que dio cabida a los experimentos creativos de todo tipo de artistas, compositores, escritores o bailarines. Esta muestra del Museo Reina Sofía reúne material de archivo de la editorial, una selección de las publicaciones que lanzó en sus once años de existencia y dedica una sección a la Something Else Gallery, una ramificación de la editorial que organizaba eventos y exposiciones.