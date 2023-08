10 películas que darán que hablar en la Mostra de Venecia

Jacob Elordi y Cailee Spaeny, en una imagen de ’Priscilla’, de Sofia Coppola. / A24

La Mostra de Venecia lleva tiempo generando una dependencia cada vez mayor de la artillería pesada de Hollywood, y afianzándose como el lugar donde deciden presentarse mundialmente las películas que posteriormente tratarán de aspirar a Oscars y Globos de Oro. Por eso, que a estas alturas las huelgas de guionistas y actores estadounidenses no hayan logrado solucionarse sin duda supone un revés para la 80ª edición del festival, que el miércoles celebra su gala inaugural, puesto que en los próximos días impedirá la presencia en la alfombra roja de celebridades como Emma Stone, Bradley Cooper, Zendaya, Penélope Cruz, Carey Mulligan, Tilda Swinton, Michael Fassbender, Cate Blanchett, Ralph Fiennes y Benedict Cumberbatch, entre otras.

A decir verdad, no todo está perdido para los paparazzi. Estrellas como Adam Driver, Jessica Chastain y Mads Mikkelsen sí visitarán el certamen, puesto que las películas que presentan aquí son independientes y, en otras palabras, no están vinculadas al lobby de productores estadounidenses. En cualquier caso, el déficit de glamur quedará compensado a base de morbo y polémica, que sin duda provocará la inclusión en la programación de los nuevos trabajos de tres cineastas -Woody Allen, Roman Polanski y Luc Besson-, sobre quienes pesan acusaciones de abusos sexuales. Y, si las huelgas y las controversias no bastan para generar titulares, siempre nos quedan las películas. Lo que sigue es un breve listado de algunas de las que más darán que hablar durante la Mostra.

'Maestro', de Bradley Cooper También el segundo largometraje como director de Cooper -el primero, Ha nacido una estrella, ya fue presentado mundialmente en Venecia- repasa el trabajo y el matrimonio de un músico; en concreto, examina la vida del legendario compositor Leonard Bernstein y la complicada relación que mantuvo con Felicia Montealegre, determinada por su problemática sexualidad. Llega a la Mostra tras verse en el centro de una polémica más bien absurda: a causa de la prótesis nasal que, en la piel de Bernstein, Cooper luce a lo largo de su metraje, algunos han usado las redes para acusarlo de perpetuar un estereotipo acerca de los judíos y hasta de antisemitismo.

'Ferrari', de Michael Mann Este biopic sobre el empresario automovilístico Enzo Ferrari es la película que Mann lleva 30 años intentando completar. Protagonizada por Adam Driver -pensándolo bien, nadie mejor para encarnar a Ferrari que un actor apellidado piloto-, transcurre en un período de la vida del magnate durante el que se enfrenta a problemas matrimoniales, la muerte de su hijo, el riesgo de ir a la bancarrota y su parte de responsabilidad en la muerte de 11 personas: en 1957, durante la Mille Miglia -una de las carreras más célebres del mundo-, Alfonso de Portago perdió el control de su Ferrari y acabó no solo con su propia vida y la de su copiloto sino también con la de 9 espectadores. El reparto de la película incluye a Penélope Cruz.

'Priscilla', de Sofia Coppola Aunque después de que el grandilocuente y larguísimo biopic Elvis (2022) viera la luz hace solo un año cabría dar por hecho que ya no queda gran cosa que contar sobre el Rey del rock 'n' roll, Sofia Coppola no opina lo mismo. Su nuevo trabajo adopta una perspectiva más femenina: basada en las memorias de Priscilla Presley, contempla su relación con el músico desde sus polémicos inicios -él tenía 24 años, ella solo 14- y durante su tempestuoso matrimonio. Coppola, recordemos, es una experta retratista de mujeres jóvenes e incomprendidas; lo demuestran títulos como Las vírgenes suicidas (1999), Lost In Translation (2003) y María Antonieta (2006). También es la única, entre todos los cineastas que este año aspiran al León de Oro, que ya tiene el galardón en su haber.

'The Wonderful Story Of Henry Sugar', de Wes Anderson ¿Otra película de Wes Anderson? ¿Apenas dos meses y medio después del estreno en salas de Asteroid City? En efecto. Se trata, eso sí, de un mediometraje de 37 minutos, y supone la segunda adaptación que el director tejano lleva a cabo de un relato de Roald Dahl -la primera, Fantástico Sr. Fox (2009), probablemente sea la gran obra maestra de su filmografía- aunque, como sus materiales promocionales dejan claro, el autor en cuyo universo más se inspira no es otro que el propio Wes Anderson.

'Pobres criaturas', de Yorgos Lanthimos Canino (2009) dio a Lanthimos a conocer internacionalmente, Langosta (2015) lo confirmó como cineasta de culto y, gracias a La favorita (2018), el griego pasó a ser considerado oficialmente un autor de prestigio sin necesidad de reprimir sus impulsos más bizarros. Pobres criaturas, su segunda colaboración consecutiva con la actriz Emma Stone, revisa el mito de Frankenstein a través de la historia de una mujer que muere para huir de su marido y resucita gracias al cerebro de su bebé no-nato. Tal cual.

'El asesino', de David Fincher Tras salirse momentáneamente de su zona de confort creativo a bordo del homenaje al cine Mank (2020), Fincher vuelve al territorio narrativo macabro y perturbador gracias al que se convirtió en director aclamado. Basado en una novela gráfica francesa inicialmente publicada en 1988 por Alexis Nolent y Luc Jacamon, su nuevo thriller contempla la crisis existencial que sufre un asesino a sueldo generalmente despiadado. No está de más recordar que la primera película que el director presentó en la Mostra, El club de la lucha (1999), recibió abucheos de buena parte de la crítica. Está claro que fue una obra adelantada a su tiempo.

'Origin', de Ava DuVernay El éxito de Selma (2014) confirmó a DuVernay como una de las voces afroamericanas actuales más importantes de Hollywood, y desde entonces ha seguido explorando a fondo el racismo sistémico de Estados Unidos. Su nueva película es la más ambiciosa de su carrera, y analiza el entramado oculto de castas y jerarquías en base al que aquel país ha ido adoptando su forma actual. Es el primer largometraje dirigido por una mujer negra que compite en la Mostra en sus 80 años de historia.

'El Conde', de Pablo Larraín Larraín vuelve a ahondar en la turbulenta historia de Chile -previamente lo hizo en Tony Manero (2008), Post Mortem (2010), No (2012), El club (2015) y Neruda (2016)-, esta vez desde un enfoque satírico. El vampiro que protagoniza la película no es otro que Augusto Pinochet; tras pasar 250 años chupando la sangre de su pueblo, quiere morir para siempre porque le duele que el mundo lo recuerde como un villano. En el póster de El Conde, el dictador aparece retratado con unas enormes gafas de sol de color rosa.

'Evil Does Not Exist', de Ryusuke Hamaguchi La última vez que Hamaguchi estrenó dos películas en un año -La ruleta de la suerte y la fantasía y Drive My Car, en 2020- acabó ganando el Oscar y sendos premios mayores en los festivales de Berlín y Cannes gracias a ellas. En 2023, el director japonés vuelve a hacer doblete: el largometraje que estrena en Venecia, un drama medioambiental, es la mitad de una colaboración con el compositor Eiko Ishibashi que culminará dentro de poco más de un mes con la premiere mundial -acompañada de la partitura del músico interpretada en directo- de Gift, que aborda la misma historia desde otro enfoque.