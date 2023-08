Iñaki Uoho (Extremoduro y Platero y tú) cancela sus próximos conciertos por problemas de salud

Iñaki Uoho, artista de Extremoduro y Platero y tú. / Instagram

"Me asomo a vuestro dispositivo informático de turno para explicaros que, al menos hasta noviembre, no podré tocar" ha explicado el artista en su cuenta de instagram. Con 59 años, uno de los pilares fundamentales de 'Platero y tú' y más tarde del mítico grupo de rock 'Extremoduro' se ha visto obligado a cancelar sus conciertos previstos para agosto, septiembre y octubre en su carrera en solitario.

"Os explico: en junio me dieron un par de chungos pero bueno, seguimos tocando. En julio me diagnosticaron 'Covid persistente' (que tiene otro nombre técnico pero eso ahora da igual) pero continuamos adelante con lo anunciado" continúa diciendo en su publicación de Instagram, "Como la cosa no solo no mejoraba sino que desmejoraba, decidimos (decidí) anular los conciertos de agosto y esperar tres semanas para ver qué hacíamos con septiembre. Esas tres semanas han concluido ya y no mejoro (me refiero a mis síntomas, claro; yo ya no mejoro ni a tiros), así que me veo en la obligación de suspender todo lo previsto para septiembre y octubre también, porque parece que esto hay que tomárselo con tiempo".

Iñaki Uoho comenzó a interesarse por el mundo de la música desde muy pequeño, cuando iba a clases de piano y tocaba música clásica. Pero lo que le hizo meterse de lleno en el mundo de la música ocurrió cuando tan solo era un joven adolescente de 15 años y empezó a escuchar bandas como Status Quo o Deep Purple. Tras una vida entera dedicada a la música sin descanso, Iñaki Uoho se ha visto obligado a retirarse durante un tiempo para volver más fuerte que nunca. "Trataré de estar como un toro para noviembre pero ya se sabe: al fin y al cabo, no depende de mí. Lo único que puedo hacer es cuidarme y hacer caso a los que entienden" termina diciendo en su publicación.