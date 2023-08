El fenómeno 'One Piece': 26 exitosos años de un manga que regresa en forma de serie a Netflix

La serie de Netflix ’One Piece’. / NETFLIX

No es arriesgado afirmar que One Piece es uno de los mangas más exitosos de la historia. Con más de cien tomos publicados y una adaptación audiovisual en formato anime que supera los mil episodios emitidos, mantiene a su público enganchado desde 1997.

Narra las aventuras de un chico llamado Monkey D. Luffy, quien, junto a una tripulación de ocho compañeros, aspira a convertirse en el rey de los piratas haciéndose con el Tesoro One Piece. Persigue esta meta desde que, de niño, sobrevivió a una muerte casi segura gracias a la ayuda de Shanks, jefe de la famosa banda del pelirrojo y uno de los cuatro emperadores jefes del mar, quien perdió su brazo izquierdo en el rescate. Su generosa acción hizo que se convirtiera en el mayor ídolo del joven, que, inspirado por él, embarca en multitud de emocionantes travesías.

Fue creada por el reputado dibujante japonés, Eiichiro Oda, quien a día de hoy continúa todavía dando forma a una historia que no deja de crecer, pues aunque él pretendía poner punto y final al relato cinco años después de su estreno, el gran fanatismo que originó le hizo ver que aún tenía material para otros veintitrés más.

Y la cosa va "in crescendo", porqué recientemente se ha anunciado que Netflix prepara una versión no animada de la serie. Además de la película que se estrenó en pasado otoño en los cines, One Piece Film Red, la 15ª entrega de una saga de películas paralelas al argumento original, la plataforma de televisión de pago prepara a partir del 31 de agosto el lanzamiento de la serie de de ocho capítulos.

La peculiaridad de 'One Piece Film Red'

Es evidente que algo especial hay en One Piece para que atraiga tanto al público y mantenga vivo su más fiel fanatismo tras veinticinco años de ficción. Sin embargo, algo único e innovador hay también en el nuevo largometraje de la franquicia, que se atreve a revolver la infancia de Luffy y a recuperar a un personaje tan mítico como Shanks. Y no solo eso, sino que la aparición de un nuevo personaje que les entrelaza, Uta, revelará detalles desconocidos del pasado de los dos piratas y desatará un caos que hará que vuelvan a juntarse.

El director de la película, Goro Taniguchi, cuenta que es "como una continuación del primer episodio, ya que son hechos muy remotos que ayudan a reconstruir la vida de los personajes desde el principio. Permitirá engancharse a la trama a quienes no saben mucho del manga, y revelará detalles nuevos a quienes si lo han seguido."

Noticias relacionadas

Además, el estilo del largometraje es poco convencional dentro de lo visto en anime, ya que la música cobra en esta producción una importancia sin precedentes. Uta es la cantante más famosa del mundo y en su voz reside su enorme poder, de manera que las escenas de acción se complementan de forma muy natural con las canciones. "Esta película se ha creado en total coordinación con Eiichiro Oda, y él quería a una chica como protagonista porqué decía que estaba harto de dibujar a viejales masculinos fuertes y musculosos. Prefería hacer algo distinto que pudiera atraer también a un público diferente.", asegura Taniguchi.

Quizás ese sea el motivo del triunfo de One Piece, un creador que no teme innovar y que se rodea para estos nuevos proyectos de un equipo que conoce sobradamente la esencia de la historia. Como el director del largometraje, Goro Taniguchi, que curiosamente fue el primero en el mundo en animar a Luffy; el diseñador de personajes, Masayuki Sato, que ha colaborado en la creación de todas las películas; o el guionista, Tsutomu Kuroiwa, que también repite por segunda vez en la filmografía. Falta ver si la producción, que estará doblada tanto al castellano como al catalán, consigue en los cines españoles el éxito esperado.