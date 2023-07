La Mostra de Venecia resiste la embestida de la huelga de actores y guionistas

Periodistas gráficos en busca de estrellas, en la pasada edición del Festival de Cine de Venecia. / EFE | EPA | CLAUDIO ONORATI

Quienes temieron que la actual huelga de actores y guionistas de Estados Unidos provocaría una ausencia total de cine de ese país en la Mostra de Venecia de este año -y, por tanto, una merma fatal de su potencial mediático- sin duda habrán recibido con dosis moderado alivio la selección de películas anunciada esta mañana por el director artístico del certamen, Alberto Barbera.

Como viene siendo costumbre por su parte desde hace varios años, la programación del festival incluirá varios de los títulos que meses más tarde probablemente compitan por premios en galas como la de los Oscar y la de los Globos de Oro, entre ellos los nuevos trabajos directorales de David Fincher, Sofia Coppola, Michael Mann, Bradley Cooper y Yorgos Lanthimos; como ya se supo hace unos días, además, su gala de clausura incluirá la proyección de la esperada nueva película del barcelonés J.A. Bayona, La sociedad de la nieve.

Pese al brillo que emiten esos nombres, eso sí, la celebración del 80ª aniversario de la Mostra se verá enturbiada por dos motivos: primero, el déficit de glamur que su alfombra roja aquejará a causa de la huelga, que prohibe a las estrellas de Hollywood promocionar sus películas; segundo, las críticas que sus responsables seguramente recibirán por haber incorporado a la muestra las nuevas películas de tres cineastas perseguidos desde hace mucho por los escándalos personales: Woody Allen, Roman Polanski y Luc Besson.

Barbera ya anunció hace una semana que estaba trabajando en un plan B por si las protestas en el seno de la industria estadounidense empujaba a algunos estudios a retrasar los estrenos de algunas de sus películas, e incluso llegó a mencionar la posibilidad de celebrar un “festival paneuropeo”. Finalmente, no ha sido necesario. Challengers, la ficción dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Zendaya sobre la que en un principio recayó el privilegio de inaugurar el certamen el próximo 30 de agosto, ha sido el único de los títulos de ese país preseleccionados que finalmente se ha caído de la lista. Las premieres mundiales del resto se celebrarán sin la presencia de sus intérpretes.

Tres 'biopics', destacados

Entre ellos hay tres biopics: Ferrari, película en la que Mann lleva trabajando más de una década, repasa la vida del fundador de la mítica factoría homónima de automóviles; Priscilla, lo nuevo de Coppola, se acerca a la figura de la que fuera esposa de Elvis Presley; y Maestro, segundo trabajo como director de Cooper -que también la protagoniza, aunque deberá cuidarse de no hacer mención a su interpretación durante su visita al festival-, retrata la tormentosa relación que el compositor Leonard Bernstein vivió junto a su esposa. Por lo que respecta a lo nuevo de Fincher, The Killer, es un thriller psicológico protagonizado por un asesino a sueldo, y Pobres criaturas es la relectura moderna y altamente sexualizada que Lanthimos ha efectuado del mito de Frankenstein.

Las cinco películas competirán por el León de Oro, y entre sus rivales procedentes del resto del mundo destacan particularmente dos: El conde es la quinta película del chileno Pablo Larraín que compite en la Mostra -Post Mortem, Jackie, Ema y Spencer son las anteriores-, y e imagina una versión alternativa de la Historia en la que el general Augusto Pinochet vuelve a la vida después de su propio funeral y empieza a chupar la sangre de su pueblo. Y el drama medioambiental Evil Does Not Exist no es sino la nueva película del japonés Ryusuke Hamaguchi, erigido en estrella de la cinefilia desde que en 2020 estrenó La ruleta de la fortuna y la fantasía y, sobre todo, el multipremiado drama Drive My Car.

¿Quién acudirá?

Los repartos de las películas citadas incluyen celebridades como Emma Stone, Jessica Chastain, Penélope Cruz, Adam Driver, Tilda Swinton, Carey Mulligan y Michael Fassbender; asimismo, Ralph Fiennes y Benedict Cumberbatch coprotagonizan el corto de Wes Anderson que también se ha hecho un hueco en la programación del festival, The Wonderful Story of Henry Sugar. No está claro cuántos de esos actores y actrices viajarán a Venecia pero, al menos por el momento, probablemente no se espere a ninguno de ellos. Sí es de prever la presencia en la alfombra roja de nombres como Léa Seydoux, Willem Dafoe, Mads Mikkelsen y Alba Rohrwacher, entre otros protagonistas de producciones europeas. Para los paparazzi no será lo mismo pero, dadas las circunstancias, tendrá que servir.

Mientras afronta esa inconveniencia, decíamos, la Mostra posiblemente también deberá afrontar reacciones negativas ante su inclusión en el programa de tres cineastas sobre quienes pesan acusaciones de abusos sexuales de índole y grado diversos: Woody Allen presentará la intriga criminal Golpe de suerte, Roman Polanski estrenará la sátira The Palace, y Luc Besson opará a un puesto en el palmarés con Dogman.

El estadounidense nunca ha sido condenado por nada en un tribunal, pero lleva 30 años siendo sospechoso de haber abusado de su hija adoptiva Dylan Farrow; el polaco huyó de Estados Unidos en 1978 tras declararse culpable de haber mantenido relaciones sexuales ilícitas con una niña de 13 años, y desde entonces una sucesión de mujeres lo han acusado de haberlas violado, la última de ellas en 2019. El francés, por último, fue acusado de violación por una mujer y de conducta sexual inapropiada por parte de varias, aunque no ha necesitado responder por ello ante la Justicia.

¿Qué gana el festival incluyendo sus películas, considerando el rechazo de otros miembros de la industria y las críticas de la prensa que la decisión puede provocar? Sin duda Barbera se verá presionado para dar explicaciones. Es más que posible que no las dé.