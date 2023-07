Las 10 joyas ocultas del Mad Cool 2023

Frente a la burbuja K-Pop que no para de crecer en Corea se ha plantado The Rose: Woosung, Dojoon, Hajoon y Jaehyeong no bailan coreografías contagiosas ni interpretan melodías facilonas. Ellos hacen K-Rock, una alternativa al género que está revolucionando el mercado mundial gracias a bandas tan populares como BTS y Blackpink. Con matices más acústicos y pretensiones menos comerciales, la formación lleva seis años macerando un sonido único que ya les ha llevado hasta Francia, Reino Unido, Canadá y España. De hecho, ésta será la segunda vez que visiten nuestro país, donde cuentan con un público en perfecta comunión con sus postulados. Sorry fue el inicio de un flechazo que, por el momento, parece no haber perdido un ápice de pasión… por mucha distancia (cultural) que haya de por medio.