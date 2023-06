Sónar 2023: 10 conciertos imprescindibles del festival

Sábado, 17. 2.50 horas (SonarPub). No hay artista de rap (sin importar el género) más importante ahora mismo en Reino Unido que Simbi Ajikawo, alias Little Simz, arrebatadora cronista de injusticias sociales y contradicciones propias. Acompañada del productor Inflo (Sault, Adele), ha sabido crear discos de imponente concepción narrativo-cinematográfica y riqueza estilística difícilmente comparable. Hace dos años publicó su cumbre Sometimes I might Be Introvert, disco imposible de ignorar, ecléctico, épico e intenso. Ahora presenta No Thank You, su venganza contra una industria musical desatenta. J. M. F.