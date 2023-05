La polémica canción de Valtònyc justo antes de las elecciones del 28M: "Francotiradores a punto"

El rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, en una imagen de archivo. / EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

"A mi no me calla ni Dios", recuerda Valtònyc. El rapero ha reaparecido con un nuevo tema que no deja títere con cabeza en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas de este domingo. El mallorquín ha publicado el tema Sistema demofàstic, una crítica feroz al contexto político y social actual en la que no falta otro dardo a los políticos y a Juan Carlos I: "Francotiradores a punto, apuntando al Borbón", cantan con la colaboración del artista Acros.

Hacía dos años que Vatònyc no sacaba ninguna canción. En diversas ocasiones manifestó que solo escribía y cantaba para él mismo. Sin embargo, Acros le pidió expresamente una sobre los comicios del 28M. De ahí que el rapero ponga el foco en la clase política desde Bruselas, donde reside desde hace cinco años, cuando huyó de la justicia.

En este tema, dice que está "cansado de los políticos de mierda y sus yates, cambiando lazos amarillos por kalashnikov". Además, carga contra Ada Colau y una formación en concreto. "Antes de hacernos del PSC nos tenemos que hacer terroristas".

A favor del catalán

El dardo contra el rey emérito no es nuevo. El rapero ha criticado duramente a la Familia Real a lo largo de su trayectoria. De hecho, el tema El rei Borbó forma parte de de la más de 10 canciones por cuyas letras fue condenado a prisión en 2018 por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona.

El sistema judicial, el auge de la ultraderecha y la defensa del catalán también tienen cabida en los más de cuatro minutos que dura Sistema demofàstic.