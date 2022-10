'Bros: más que amigos' se la pega en la taquilla: ¿cuestión de homofobia?

Billy Eichner, en un fotograma de ’Bros: más que amigos’. / UNIVERSAL PICTURES

Sobre el papel, Bros: más que amigos contaba con numerosos avales para convertirse en uno de los éxitos cinematográficos del año. Su productor es Judd Apatow, uno de los nombres ilustres de la comedia norteamericana actual; la filmografía de su director, Nicholas Stoller, incluye películas tan rotundamente graciosas como Paso de ti (2008) y Malditos vecinos (2014); y tanto de coprotagonizarla como de coescribirla -mano a mano con Stoller- se ha encargado Billy Eichner, talento emergente y cabeza visible del humor militantemente queer en Estados Unidos.

A su paso por el Festival de Toronto a principios de septiembre, la película acumuló elogios rendidos por parte de la crítica y se ganó la inclusión en la lista de las 70 mejores comedias del siglo XXI elaborada por la revista Rolling Stone; antes de eso, la maquinaria promocional ya la había aupado a la categoría de fenómeno sociocultural al catalogarla como “la primera comedia romántica gay producida por un gran estudio” y “la primera película de Hollywood interpretada íntegramente por actores pertenecientes al colectivo LGTBI”. Y por si eso no hubiera dejado clara su significancia, y dando muestras del tipo de arrogancia que le atribuyen tanto sus detractores como muchos de sus seguidores, Eichner hizo hincapié en las páginas de Variety en que Bros no es cine independiente ni “una de esas cosas desechables que se ven en streaming”, y en general se pasó semanas insistiendo en que es una película gay “distinta a” -otra manera de decir “mejor que”- las demás.

La película se pegó un batacazo en la taquilla en su primer fin de semana en la cartelera estadounidense, hace justo un mes: recaudó 4,8 millones de dólares, un 40 por ciento menos de lo que las predicciones más pesimistas habían vaticinado, y ese fracaso sin duda está condicionando su estreno en el resto del mundo. Aquí no ha sido menos y, después de haber sido estrenada este viernes, no aparece ni en el top ten del ránking de taquilla.

“Por desgracia, este es el mundo en el que vivimos. El público heterosexual, especialmente en ciertas partes del país, no se presentó a ver Bros”, afirmó un consternado Eichner por Twitter. “Todo aquel que no sea un chiflado homófobo” debería ver la película, añadió el cómico. Sus mensajes fueron inmediatamente replicadas por usuarios de Twitter de diversas orientaciones sexuales. Algunos lo acusaron de de ser un “narcisista” por asumir que “la película sería un taquillazo simplemente porque él es gay”, y muchos leyeron en sus palabras una deducción muy peligrosa: quien no vea Bros es un homófobo.

Ficciones homosexuales triunfadoras

Para desmontar los argumentos de Eichner basta con mencionar todas las ficciones de temática homosexual que han triunfado en la taquilla en las últimas tres décadas -Philadelphia (1993), Una jaula de grillos (1996), Brokeback Mountain (2005), The Imitation Game (2014), Bohemian Rhapsody (2018), Rocketman (2019)-, y entender que las cifras de recaudación de Bros demuestran que buena parte del público LGTBI -poco sospechoso de ser homófobo- tampoco acudió a verla.

Hay argumentos que explican esa falta de asistencia de forma mucho más convincente. El reparto de Bros, de entrada, carece del tipo de rostros conocidos necesarios para que, en la actualidad, cualquier película que no sea cine de acción o de terror tenga éxito. Y las comedias románticas, asimismo, han ido quedando relegadas al ámbito de las plataformas de streaming; casi nadie se toma la molestia de consumirlas en pantalla grande. A ese respecto, es tentador caer en el cinismo y dar por hecho que, del mismo modo que la legalización del matrimonio homosexual se fue extendiendo por Occidente una vez que la institución había perdido relevancia para los heterosexuales, Hollywood ha accedido a producir una comedia romántica gay ahora que el género está en declive.

Pero quizá el principal problema es que la estrategia de márketing de Bros dio mucha más prioridad a su supuesta trascendencia histórica y cultural que a su valor como producto de entretenimiento, sugiriendo de forma implícita que el pedigrí de la película garantiza su capacidad para provocar risas y emoción. En ese sentido, ers posible que los aires de importancia de los que Eichner se ha envuelto con sus declaraciones contribuyeran la desbandada de los espectadores de una película en la que él era el protagonista. Posiblemente, uno de los métodos menos fiables para convencer a alguien para que vaya al cine es coaccionarle, haciéndole sentir que su decencia y su higiene moral dependen de ello.

Conviene recordar, por último, que uno de los objetivos de Bros es revindicar la necesidad de no traicionar los principios y la identidad propios para complacer a los demás. Y que los diálogos que Eichner coescribió para la película incluyen la siguiente frase: “El sexo homosexual era más divertido cuando incomodaba a los heterosexuales”. Quizá debería haberla tenido en cuenta antes de incendiar Twitter.

