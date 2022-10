Críticas de discos: Keith Jarrett, Beth Orton, The Lightning Seeds, Ozuna y Leonard Cohen

El legado coheniano vuelve a inspirar, esta vez ampliando el encuadre y abarcando temas de su era madura, como el que da título al disco, susurrado por Peter Gabriel, o ese fantasmal You Want It Darker con voz profunda de Iggy Pop. Álbum de tonalidades flotantes, con producción de Larry Klein escorada sutilmente hacia un jazz de vanguardia, cubriendo desde el homenaje instrumental (Bill Frisell, Immanuel Wilkins) hasta el apogeo vocal de Mavis Staples en If It Be Your Will. - J. B.