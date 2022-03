'El desafío: 11M': emoción e indignación para explicar una tragedia

Imagen de la docuserie de Amazon Prime Video ’El desafío: 11M’. / AMAZON PRIME VIDEO

Marisa de Dios



Hace un año y medio, Amazon Prime Video estrenó El desafío: ETA, una minuciosa serie documental que abordaba los 40 años de asesinatos de la banda terrorista. Otro doloroso suceso de la historia reciente del país es ahora el centro de atención de la segunda temporada de la docuserie: el 11-M. Este viernes, el mismo día que se cumplen 18 años del brutal ataque terrorista que dejó 192 muertos y 1.857 heridos en Madrid, la plataforma se propone profundizar en las múltiples dimensiones del mayor atentado de la historia de Europa, aprovechando la nueva perspectiva que da el paso del tiempo. Eso sí, los testimonios de las víctimas, sus familiares y de todo aquel que pisó aquel dantesco escenario (personal sanitario, voluntarios, agentes de seguridad) siguen emocionando igual que el primer día.

"Uno de los grandes valores de este trabajo es que tenemos el privilegio de la distancia, la perspectiva histórica", afirma su director, Carlos Agulló, autor de documentales como Complot para la paz y Los demás días. "Lo hemos rodado en este último año y la gente puede hablar con libertad, como quizá no podía hace 10 años, porque ya no responde a un cargo político o administrativo", puntualiza, desmarcándose de paso de 11M, el documental sobre el mismo tema que estrenó hace unas semanas Netflix, que cuenta también con testimonios de tiempo atrás. Eso explica, por ejemplo, que en el de Amazon no participe Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo entre 2004 y 2016, que sí que aparece en el de Netflix. "No es que haya dicho sí a uno y no al otro en el mismo año", aclara Agulló. También declinaron salir los dos candidatos a la presidencia en las elecciones de aquel año, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

150 HORAS DE GRABACIÓN

Entre las 65 entrevistas (y 150 horas de grabación) que incluye El desafío: 11M con supervivientes, testigos, periodistas (Antonio García Ferreras, Pedro Jota Ramírez, José Antonio Zarzalejos, Jesús Ceberio, Lorenzo Milá, Alfredo Urdaci), jueces, miembros de las fuerzas de seguridad, el comisario de Vallecas Rodolfo Ruiz, el excomisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano, el exdirector del CNI (Jorge Dezcallar), la viuda de El Chino (uno de los implicados que se inmoló en Leganés) y líderes políticos (Alberto Ruiz Gallardón, Eduardo Zaplana, Elena Valenciano, José Bono...), está también una charla reciente con José María Aznar, que vuelve a justificar la actuación del PP durante aquellos convulsos días.

Porque la dimensión política que cobró el 11M es uno de los aspectos en los que más incide esta docuserie, contraponiendo las diferentes versiones. "Tenemos un país que está bastante polarizado y pasan estas cosas", reflexiona Agulló, que reconoce que lo más complicado del rodaje fue decidir "dónde se abreviaba y dónde había que extenderse", tratándose de un caso con tantas ramificaciones. "Nosotros no somos investigadores ni historiadores, sino contadores de historias, y lo que teníamos claro es que teníamos que hacer un documental que se ciñera a lo que está demostrado, porque si nos ponemos a especular es muy peligroso", recalca.

Les ayudó también estructurar la docuserie en cuatro episodios de 50 minutos que no estuvieran marcados por el orden cronológico de los hechos, sino que cuentan la historia desde diferentes puntos de vista "y desde un género cinematográfico distinto". El primero da voz a las víctimas y los testigos; el segundo relata el atentado a través de los políticos y los medios de comunicación de cara a las elecciones de pocos días después; el tercero explica el ataque desde el punto de vista de los policías y los implicados, y el cuarto se centra en el juicio y las condenas. Así, la emoción que provocan los testimonios de las víctimas se combina con la indignación que genera en el espectador el uso partidista que hace la política de una de las mayores tragedias vividas en España, tal y como denuncian varias de las personas que se subieron aquel fatídico día a los trenes que saltaron por los aires.

