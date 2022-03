¡Que vienen los rusos! 10 películas y series bajo el influjo de la Guerra Fría

El analista de la CIA Jack Ryan, creación del coleccionista de best sellers Tom Clancy, con el rostro de Ben Afleck. El título español es alarmista, aunque el original inglés no le va a la zaga: The Sum Of All Fears (La suma de todos los miedos). El relato va desde la guerra del Yom Kippur, cuando un avión israelí con armamento nuclear es derribado en Oriente Medio, hasta el año 2002: el misil ha sido recuperado y vendido a un neonazi al mismo tiempo que un tal Alexander Nemerov se convierte en presidente de Rusia y organiza un ataque con gas a la capital de Chechenia. Nemerov es tan mal visto por la Casa Blanca como hoy es odiado Vladimir Puttin por medio mundo. Disponible en Rakuten TV.