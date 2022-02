'Operación Marea Negra': la desesperación de Álex González en un narcosubmarino

Leando Firmino, Álex González y David Trejos, en ’Operación Marea Negra’. / AMAZON PRIME VIDEO

Se suele decir que la realidad supera muchas veces la ficción, y de eso precisamente saca partido Operación Marea Negra, la miniserie dirigida por Daniel Calparsoro que estrena este viernes 25 de febrero Amazon Prime Video. Inspirada en la historia real del primer narcosubmarino interceptado en Europa, esta coproducción entre España y Portugal en la que se combinan el castellano (en la mayoría del metraje) y el portugués (en menos medida) se embarca en un viaje que, si obviamos que está marcado por el delito, podría ser una aventura comparable a las gestas de Magallanes y Elcano, por la osadía del periplo.

Porque la misión de los protagonistas consiste en pilotar un semisumergible de construcción artesanal a través del océano Atlántico, desde Brasil a Galicia, con tres toneladas de cocaína en su interior. "Un ataúd flotante", como algunos de ellos lo califican durante los cuatro episodios que componen la serie, a lo largo de una travesía plagada de peleas, averías, tormentas, corrientes y bajo el constante acoso policial. Al mando está un joven gallego, Nando (Álex González), campeón de boxeo amateur que hace tan solo unos meses faenaba junto a su abuelo (Manuel Manquiña) y trabajaba como vigilante de seguridad en una lonja. Hasta que su tío (Miquel Insua) y su prima (Nerea Barros) le plantean la vía del dinero fácil a través del narcotráfico.

"Creo que es una situación con lo que es fácil empatizar. Yo, de hecho, es una broma que siempre hago a mis amigos. Les pregunto: ¿por cuánto dinero harías algo?", explica el actor que se hizo famoso con El Príncipe, que recalca que, aunque llegues a entender a su personaje, Operación Marea Negra no cae en el error de ensalzar a los traficantes como ha ocurrido con otras ficciones. "Aunque Nando esté haciendo algo que está a la altura de Cristóbal Colón o Magallanes, está bien contado que es un delito y que los verdaderos héroes son la Guardia Civil por interceptar la entrega", subraya el intérprete, que en la serie se luce con el acento gallego y en las escenas de acción y peleas.

EL PROTAGONISTA, EN LA CÁRCEL

González se planteó visitar en la cárcel a Agustín Álvarez, el hombre en el que se inspira su personaje, pero Daniel Calparsoro prefirió que no lo hiciera. "Optamos por que la parte humana, los personajes, fueran ficción, porque esta serie no tiene vocación documental, es una ficción inspirada en hechos reales", recuerda. "No quería ser esclavo de lo que había pasado en la realidad, sino que pudiéramos trabajar con los guionistas para desarrollar una historia humana", añade. Pero sí que estuvieron asesorados tanto por la Guardia Civil de Pontevedra como por Javier Romero, el periodista que ha escrito el libro homónimo sobre el llamativo caso.

Así, podían sacar mucha más salsa a los 26 días que se pasa Nando encerrado en el sumergible junto a un matón colombiano (David Trejos) y un mecánico brasileño (Leandro Firmino). "Me gustaba la idea de tres desconocidos que no se llevan bien y que están encerrados y tengan que forjar una amistad para salir adelante", destaca el director de películas como A ciegas, Salto al vacío y Combustión, que para rodar esta serie contó con tres submarinos: "Construimos uno para el decorado interior que se rodó en plató, para que se pudiera ver desde dentro. Luego tuvimos otro para las escenas de tormenta y en las que salen a bañarse. Y otro que podía navegar por el mar, arrastrado por un barco, para que pudieran salir los actores y para cuando escapan de la selva", detalla.

En el reparto figuran también los portugueses Nuno Lopes (White Lines) y Lúcia Moniz (Love Actually), como el amigo y cómplice de Nando y la policía encargada del caso al otro lado de nuestras fronteras; Luis Zahera, el entrenador de boxeo del protagonista; Xosé Barato, agente de la Guardia Civil, y Carles Francino, colega del gimnasio.

En cuanto al protagonista, Calparsoro no tuvo dudas. "Álex produce mucha empatía. Al final, lo que están haciendo estos tíos es algo malo, traen veneno que mata a la gente y destruye familias, y necesitaba una persona a la que no juzgaras como un personaje nefasto. Y eso lo tiene él", destaca.

El documental El próximo 11 de marzo, Amazon Prime Video también abordará el insólito caso del semisumergible interceptado en las costas gallegas en noviembre de 2019, pero desde una perspectiva más periodística. Estrenará la serie documental de cuatro episodios Operación Marea Negra: La travesía suicida, dirigida por el cineasta colombiano Luis Avilés.

