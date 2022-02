Las 10 series de las plataformas que no te puedes perder en febrero

Día 4. Apple+

Cuatro británicos aparentemente de lo más normal y corriente se convierten en los principales sospechosos del secuestro del hijo de una empresaria estadounidense (Uma Thurman). Todos ellos estaban en el hotel neoyorquino la noche en la que desapareció el chico. ¿Puede ser que solo estuvieran en el sitio equivocado en el momento más inoportuno? Así comienza el rompecabezas que plantea esta serie de ocho episodios en la que también participan actores como Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elyes Gabel (Scorpion), Elizabeth Henstridge (Agentes de S.H.I.E.L.D.), Tom Rhys-Harries (White Lines) y Angel Coulby (Dancing On The Edge).