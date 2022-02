TVE admite "deficiencias" en la votación que dio la victoria a Chanel con sólo el 4% del voto del público

Tanxugueiras arrasó con 41.620 llamadas y 94.220 SMS, lo que se traduce en el 70,75% del total

El trío gallego, igualmente, se hizo con la victoria del jurado demoscópico

Chanel ganó el Benidorm Fest, a pesar de que el público la relegó al tercer puesto. / TVE

España estaba entusiasmada como nunca. Después de varios años de capa caída, Eurovisión volvía a recuperar la ilusión que Rosa López o Beth habían devuelto a nuestro país a principios de los 2000. Las culpables eran Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, cuatro mujeres que habían conseguido llamar la atención sin necesidad de ningún artificio. De hecho, su autenticidad se plasmó en cada uno de los segundos que estuvieron encima del escenario del Benidorm Fest.

Sin embargo, ninguna de ellas consiguió la victoria que, semanas atrás, parecía prácticamente cantada. Al final, lo hizo Chanel con SloMo, gracias al primer puesto del jurado, el segundo del jurado demoscópico y el tercero del voto popular. En estos dos últimos, arrasaron las gallegas... pero eso no fue suficiente para aplacar la bajísima puntuación que el comité de expertos le concedió. ¿Algo premeditado? "Somos ejemplo de un festival que, con sus deficiencias, es un ejemplo de fraternidad", ha sentenciado María Izaguirre, directora de Comunicación de la cadena pública en una rueda de prensa de última hora para aclarar la situación.

Después de que partidos políticos, medios de comunicación y sindicatos de la Corporación hayan exigido explicaciones a RTVE, ahora ha sido el Consejo de Administración el que se ha sumado a estas peticiones. Ante la polémica suscitada, el ente público ha desglosado los votos otorgados durante la final. En total, hubo 192.000 procedentes del público. De ellos, Tanxugueiras arrasó con 41.620 llamadas y 94.220 SMS, lo que representa el 70,75% del total. Rigoberta Bandini quedó en segunda posición con el 18,08% y Chanel, en tercera con el 3,97%.

Con el jurado demoscópico (formado por 350 anónimos), ocurrió algo similar: Terra se hizo con 2.658 votos (14,59%); SloMo, con 2.624 (13,88%); y Ay, mamá. con 2.555 (13,52%).

Rigoberta se alzó con 6, 8, 10, 10 y 12 puntos, mientras que Chanel se quedó con 12, 12, 12, 7 y 8

Una tendencia que, por contra, no se reflejó en la votación del jurado (compuesto por Natalia Calderón, Miryam Benedited, Estefanía García, Felix Bergsson y Marvin Dietmann), que otorgó 10, 7, 7, 4 y 2 puntos al trío gallego, dando incluso mayor cantidad de votos a la propuesta de Gonzalo Hermida, que no actuó en directo por haber dado positivo en covid-19. Rigoberta se alzó con 6, 8, 10, 10 y 12, mientras que Chanel se quedó con 12, 12, 12, 7 y 8.

Como puede observarse, Tanxugueiras y Rigoberta Bandini fueron las más valoradas por el público, llevándose 30 y 25 puntos respectivamente. Chanel quedó en tercer lugar con 20. En el caso del jurado demoscópico, las gallegas también fueron las grandes triunfadoras con 30 puntos, por delante de la cantante hispano-cubana (25) y la catalana (20). En cambio, el dictamen del jurado fue muy diferente: Aida, Sabela y Olaia únicamente obtuvieron 30 puntos, por detrás de Rayden (37), Blanca Paloma (39), Rigoberta (46) y Chanel (51). Esa ventaja de 21 puntos en el voto profesional dejó sin ninguna oportunidad al trío folclórico.

Desde entonces, numerosas teorías han ido enunciándose con mayor o menor calado: desde la relación de Chanel con la miembro del jurado Miryam Benedited hasta el favoritismo de la cadena pública por esta última. "Queremos despejar cualquier duda en torno al Benidorm Fest. Las normas eran claras. No hay irregularidades, denuncias o impugnaciones. Sólo hay 13 canciones seleccionadas por esta casa y cualquiera de ellas podía haber ganado. Entendemos que había muchas emociones contenidas en torno a cada una de las canciones", ha añadido Izaguirre. "Todas ellas eran idóneas para representar a España en Turín. Sólo podía quedar una".

Sobre la imparcialidad y la libertad del jurado, aseguran que "no" ha habido ninguna indicación previa al mismo, del que han destacado que "ha tomado la decisión en base a lo visto en los ensayos y el día de la actuación": "Queremos reiterar que ese jurado tiene una moral y una independencia fuera de toda duda. Exigimos respeto. Son personas con una larguísima trayectoria profesional y con una experiencia dilatada que fueron elegidas para formar parte del tribunal por los conocimientos que tenían. Queríamos que votasen con absoluta libertad, sin aceptar instrucciones ni amenazas de ningún tipo". Ese es el motivo por el que, hasta ahora, no se ha querido desvelar los nombres detrás de cada uno de los votos.

Asimismo, han mantenido que estos profesionales conocieron el resto de votaciones "en directo", por lo que supuestamente no pudieron calcular los puntos necesarios para hacer ganadora a su candidata favorita.

La relación de Chanel con Miryam Benedited

"Seguramente, se han cometido fallos, pero no hay nada turbio detrás. Todos han recibido un trato exquisito"

Chanel y Miryam Benedited habían trabajado juntas en Tu cara me suena. Pero, según RTVE, este hecho no presenta ningún tipo de incompatibilidad ni conflicto de intereses. "Lo normal es que conozcan a varios de los artistas. Es lo más natural. Lo preocupante sería que no los conocieran. Eso no obsta para que se puedan tener en consideración medidas que se puedan implementar en el futuro para garantizar un mayor aislamiento del jurado", ha explicado Alfonso Morales, secretario general de RTVE. "Es un jurado que no ha cobrado ni un sólo euros. Ha sido impecable".

De igual modo, han sentenciado las acusaciones que señalan a que el tema vencedor no cumplen con el porcentaje de palabras en español: "Muchos de esos recuentos incluyen como palabras en inglés algunas palabras aceptadas por la RAE y sonidos que no los hemos considerado en ningún idioma. La letra cumple con el reglamento". Así, en total, cuenta con un 61,4% de español, 28,7% de inglés y de 9,9% de onomatopeyas.

"Queremos reiterar desde aquí que ese jurado tiene una moral y una independencia que está fuera de toda duda, y para el que exigimos, desde aquí, respeto". #BenidormFest #ElFestivalQueQuiereshttps://t.co/Kgj6q9LF10 pic.twitter.com/6nbr9VTXCz — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) 2 de febrero de 2022

"No ha habido voluntad de chanchullo. Está fuera de toda duda. Ha habido muchísimo trabajo y una dedicación absoluta. Entonando el mea culpa en lo que tenga que entonar. Perfectos no somos ninguno. Yo la primera, pero creo que hemos trabajado al máximo nivel y con la honestidad de hacer las cosas bien. Seguramente, se han cometido fallos, pero no hay nada turbio detrás. Todos han recibido un trato exquisito. Y, si hemos fallado en algo, pedimos disculpas", ha concluido Izaguirre, no sin antes subrayar: "La candidatura de España está por encima de lo excepcional".

