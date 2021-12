Críticas de discos: Leo Nocentelli, Abdullah Ibrahim, Deep Purple, Arca, María Escarmiento, Julie Doiron

La artista venezolana abruma con la edición de cuatro álbumes simultáneos en los que despliega un imaginario electrónico ensoñador con guiños al reguetón y al ciberpunk

Reina de un cabaret del siglo XXII

La hemos visto crecer, Sónar mediante, arqueando nuestras cejas ante la extensión de su telaraña de seducciones, en la que se han ido enganchando creadores como Björk, FKA Twiggs, Antony, Kanye West, Frank Ocean, Future o Rosalía. Con todos ha compartido producciones, mezclas y beats Arca, una figura que acaso cayó del cielo con la misión de trastocar la noción de artista pop. Desde su misma naturaleza andrógina y su estética delirante, hasta ese lenguaje musical de otro mundo, mezcla de tribalismo y ensueño, de sensualidad y vandalismo digital.

Y en estas, llega su nuevo álbum, que, en realidad, consiste en cuatro volúmenes, dando continuidad al laureado kick i lanzado el año pasado. Al segundo, tercero y cuarto kick se ha sumado un quinto, por sorpresa, este mismo viernes, con lo cual hablamos de más de dos horas de música. Entrega abrumadora por su cantidad y su poder inmersivo: te hace sentir en una selva galáctica abriéndote paso a machetazos, en un entorno entre mágico y salvaje, fundiendo las soluciones de vanguardia con vestigios, troceados o machacados, de ritmos populares. Y de todo ello salen canciones, con sus líneas melódicas insinuadas (a veces), y ocasionales estribillos excéntricos, sin llegar a perder de vista la dimensión pop (sobre todo en kick ii).

Estos nuevos capítulos te transportan a otra realidad desde la voz procesada que abre Doña. Autorretrato con violencia pugilística, donde la artista venezolana no binaria Alejandra (antes Alejandro) Ghersi Rodríguez procede a presentarse: “La Doña Arca se reboza / en su cama / Frota su fe / con desenfado”. De ahí, a la cadencia de Prada, que proclama la simpatía tropical, como luego las expeditivas Rakata y Tiro, llevando patrones de reguetón o cumbia a un estadio abstracto, de fiesta venusiana.

La clave latina, ya sugerida en aquel kick i, tiene ahora más presencia, si bien Arca puede deslizarse hacia planos más oníricos y ambientales, ceder protagonismo a las armonías vocales (Sia en Born Yesterday) o fagocitar el ciberpunk (con Shirley Manson, de Garbage, en Alien Inside). Hay poco margen para el descanso de los sentidos, y la voz atrae los focos: distorsionada o esbozando imposibles garabatos, del autotune al trabalenguas infinito. Los ambientes se hacen más etéreos en kick iiii y cierto minimalismo fantasmal planea sobre kick iiiii, donde Arca cuela a otro fichaje vip, Ryuichi Sakamoto, entre las sombras de Sanctuary.

Esta orgía editorial tiene su parte de exceso y de exhibicionismo arty, pero, a medida que uno va digiriéndola, se asienta una noción de Arca como creadora dotada de una extraña sensibilidad. Diva de un cabaret pixelado, con coraje y artes de hechicera, capaz de emocionar, intrigar o sacudir con una música imprevisible, libre de pautas. - Jordi Bianciotto

'kick ii', 'iii', 'iiii' y 'iiiii' Arca XL Recording-Popstock! Electrónica-Pop ★★★★



Canciones de 'after' con altas dosis de perreo

Con Borracha, primer adelanto de su segundo EP, María Escarmiento ha vuelto a la senda del mainstream que nunca debía haber abandonado tras el puedo-y-no-quiero de Muérdeme. En su primera intentona musical, Sintiéndolo mucho, se quedó a medias, sin llegar a fraguar un estilo propio que convenciese. Ahora, en cambio, deja de lado esa pretensión para centrarse en aquello que mejor le funciona: canciones de after con altas dosis de perreo.

'Diplomática' María Escarmiento Primavera Labels Pop Urbano ★★★

Un canto a los amores perdidos

En la primera colección de composiciones nuevas en solitario que publica en una década, la artista canadiense, auxiliada por el hiperactivo Daniel Romano, canta a los amores perdidos y las nuevas oportunidades sobre una base instrumental de perfiles country-folk que lo mismo se acerca a la psicodelia (Just When I Thought) que mira a los ojos a Neil Young y Crazy Horse (la estupenda The Letters We Sent) o hasta desaparece para ceder todo el protagonismo a la magnífica voz de Doiron (Back To The Water). - Rafael Tapounet

'I Thought Of You' Julie Doiron You've Changed Rock indie ★★★★



Las giras perdidas

En lugar de quedarse en un rincón llorando por las giras perdidas, Ian Gillan y compañía han preferido divertirse grabando su primer álbum de versiones en 53 años de carrera. Homenajes a sus raíces que revelan un espectro más amplio de lo que cabría imaginar: más allá del proto-hard rock (The Yardbirds, Cream, Love), salen chispas de sus asaltos al swing de Louis Jordan (Let The Good Times Roll) y al soul de Mitch Ryder (Jenny Take A Ride!), desplegando pasión e inventiva. Saludable. - J. B.

'Turning To Crime' Deep Purple Earmusic- Edel Rock ★★★★



Mezcla de paz, luz y misterio

Hace años que Abdullah Ibrahim celebra su aniversario con un concierto a piano solo en un pequeño pueblo de Alemania. El de 2021, cuando cumplía 86 años, el concierto se convirtió en una grabación a puerta cerrada. Con esa mezcla de paz, luz y misterio que lo hace único, en Solotude el gigante sudafricano encadena una larga colección de sus melodías -joyas como Mindiff, Sotho Blue, The Wedding-, algunas casi en formato de miniatura. Son solo 40 minutos, pero suenan como si el tiempo se detuviera. - Roger Roca

'Solotude' Abdullah Ibrahim Gearbox Records Jazz ★★★★



Naturaleza acústica e introspectiva

El guitarrista de The Meters, adalides del funk de Nueva Orleans, grabó entre 1970 y 1972 un elepé de canciones originales (más una versión del Your Song de Elton John) cuya naturaleza acústica e introspectiva se alejaba tanto del exuberante estilo de su grupo que las cintas se quedaron criando polvo en un estante. Su casi milagrosa recuperación, al cabo de medio siglo, nos descubre a un cantautor sensible, cálido y crudo a la vez, a medio camino entre James Taylor y Bill Withers. Una revelación. - R. T.

'Another side' Leo Nocentelli Light in the Attic Rock acústico ★★★★



