Generación sénior: claves para una jubilación óptima

De izquierda a derecha, Luis Picazo (Colegio Oficial de la Psicología de Madrid), Silvia Saavedra (Ayuntamiento de Madrid), Joaquín de los Reyes (Mapfre España), Bárbara Rey Actis (Longevity Initiatives) y Luis Castillo (Seniors Leading). / David Raw

España lidera a día de hoy el ranking de países europeos con mayor esperanza de vida, que alcanza los 83,3 años. El envejecimiento poblacional supone un nuevo reto que preocupa y afecta a todos los ámbitos, el social, el económico y el político, y que coincide además en el tiempo con la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom y el progresivo descenso en el número de nacimientos en todo el territorio.

Elaborar una radiografía de la generación sénior actual, detectar sus necesidades, sus cambios de hábitos de consumo y su salud, así como proponer soluciones y nuevas oportunidades son algunos de los aspectos fundamentales que se analizaron durante el encuentro Generación sénior: soluciones para un futuro pleno, organizado en Madrid por Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, con el patrocinio de Mapfre.

Aristóbulo Bausela, director general territorial de Mapfre en Madrid, afirmó durante su intervención en el encuentro que actualmente "una de cada tres personas que viven en España tiene más de 55 años" e incidió en la suerte que tiene nuestro país por estar entre los territorios del mundo "con mayor longevidad y mayor esperanza de vida". "En poco más de cincuenta años la esperanza de vida ha aumentado casi doce años", argumentó.

Por este motivo, aseguró Bausela, asuntos como la tranquilidad, la vida y la salud deben ser cuestiones que se contemplen "de forma permanente en cualquier economía actual". Sin embargo, el directivo de Mapfre explicó que se ha producido un cambio de mentalidad por el que, a día de hoy, el concepto de jubilación "no tiene nada que ver con el de nuestros padres", y recalcó la importancia de que la generación sénior cuente con soluciones para afrontar esta etapa. "En España alrededor de quince millones de personas pertenecen a este colectivo", apostilló. El aumento de la población sénior es "bueno para España, pero -continuó Bausela- supone un reto para las familias, las instituciones públicas, las empresas y la sociedad en general".

Joaquín de los Reyes, director de Desarrollo de Negocio de Mapfre España y responsable del programa Generación Sénior, puntualizó que la edad "va a impactar en cómo nos sentimos económica, física y emocionalmente" y, en este punto, remarcó la conveniencia de contar con una etapa previa que sirva para "concienciar y preparar para vivir la jubilación". De los Reyes manifestó que desde Mapfre cuentan ya con una propuesta de valor enfocada a la generación sénior que pretende dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de estas personas.

Aristóbulo Bausela, director general territorial de Mapfre en Madrid, durante su intervención de bienvenida al encuentro celebrado en la capital. / David Raw

El programa incluye soluciones específicas y muy innovadoras para la dependencia, para contribuir a alargar la permanencia en su propio hogar de los bienestar, entre otras cuestiones. El representante de Mapfre se preguntó qué pasa con quienes no pueden ahorrar de cara a los años de jubilación y aseguró que existen soluciones al alcance de todos para poder afrontar esta fase de la vida "si se hace con un tiempo de antelación suficiente".

Bárbara Rey Actis, fundadora de Longevity Initiatives y autora del libro Una longevidad con sentido, destacó que la ‘nueva longevidad’ conlleva un "cambio de paradigma". "Hay que tener una mirada totalmente nueva y casi revolucionaria hacia los fenómenos de envejecimiento poblacional que estamos experimentando", enfatizó. Pese a esta transformación, la experta manifestó su inquietud por el abordaje de esta nueva realidad: "Estamos intentando proyectar futuro sobre la base del pasado y, verdaderamente, la nueva mentalidad revoluciona todo".

Luis Castillo, fundador y CEO de Seniors Leading, introdujo el término silver economy, lo que se conoce como el estudio de los efectos socioeconómicos y las oportunidades que ofrece el envejecimiento de la población, y expuso su importancia en el tejido económico, ya que "genera el 26 por ciento del producto interior bruto de España". Castillo defendió que la silver economy "ha venido para quedarse", e instó a aprovechar las posibilidades que brinda.

"Los hábitos y el perfil de consumo de la persona silver o sénior son muy importantes, con todo tipo de productos que van hacia la longevidad activa y la prevención de la salud", añadió.

Soledad no deseada

Silvia Saavedra, directora general de Mayores y Prevención de la Soledad no Deseada del Ayuntamiento de Madrid, explicó que la soledad es "un sentimiento que tiene efectos muy nocivos tanto a nivel físico como a nivel de salud mental", pero que "tiene solución".

Por eso, y aunque el Ayuntamiento de Madrid lleva desde 2020 trabajando para acabar con la soledad emocional y relacional de la población sénior, Saavedra asegura que las administraciones públicas necesitan "ir de la mano del sector privado" para poner solución a este asunto."Es un problema muy importante que influye en el sistema sanitario, en la sostenibilidad de las pensiones y en otros ámbitos económicos", matizó. El imperativo de avanzar en la colaboración público-privada fue denominador común durante el encuentro.

Luis Picazo, coordinador de la Sección Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos (PTORH) del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, señaló, por su parte, que aunque las personas "albergamos la expectativa de poder emprender actividades distintas a las que venimos haciendo" durante la jubilación, la pérdida del empleo puede generar malestar y, si no se resuelve, puede convertirse en un problema. Picazo abogó por generar ilusión para motivar a la generación sénior y animarles a continuar con una vida plena.

Talento

Joaquín de los Reyes expuso que, en Mapfre cuentan, dentro de su plan de sostenibilidad, con el proyecto Ageing, cuyo objetivo es fomentar el talento sénior (mayores de 55 años), la flexibilidad laboral y la preparación para el tránsito hacia la jubilación. El representante de Mapfre apuntó que "hay que saber educar y formar para que las personas conozcan qué les va a venir, cómo prepararse y cómo la empresa puede ayudarles".

Luis Picazo indicó que "no tiene sentido que cuando alguien se jubila no pueda trabajar y tenga que poner un límite que no es más que el salario mínimo interprofesional". También se mostró en desacuerdo con que los trabajadores tengan que esperar un año después de retirarse para poder acceder a la jubilación activa. "Es absurdo y despilfarra el talento", afirmó.

Retos presentes

Silvia Saavedra incidió en que hay que dejar de tratar a los mayores como un grupo homogéneo y empezar a ver las diferencias específicas que requiere cada persona. "Para abordar la soledad hay que poner en marcha políticas que incentiven la relaciones sociales, ya que mitigar la soledad afecta al bienestar, y fortalece los ciudados", sentenció. Saavedra instó también a "salir de la zona de confort a través de las innovaciones, la inteligencia artificial y saber qué es lo que necesitan para ser más eficaces".

Joaquín de los Reyes apuntó a que uno de los principales desafíos actuales es la educación financiera desde las primeras etapas de la vida. "Empecemos a profundizar y enfatizar en ella desde edades tempranas porque siempre vamos a encontrar personas que no han previsto adecuadamente cómo poder complementar sus ahorros o la pensión pública", aconsejó.

Para Luis Castillo la mejor politica social es "generar empleo". El fundador de Seniors Leading reflexionó, en este punto, sobre las fortalezas que tiene nuestro país en lo relativo a silver economy y concluyó que España tiene "conocimiento, talento y vocación exportadora" . Castillo abogó por que nuestra nación se convierta en "el país global de referencia para el turismo sénior".

Bárbara Rey lamentó que "todavía estamos condicionados por la narrativa de la vejez" y reinvindicó que "las personas mayores quieren estar incluidas en la sociedad, no aisladas". Rey advirtió que, si no cuidamos a la generación sénior, "perderemos todo: PIB, competitividad, productividad, innovación, creatividad". Resaltó también que "si todo el mundo va a una sociedad envejecida, tenemos la oportunidad de capitalizar, de ir por delante y darle la vuelta".

Por último, Luis Picazo apostó por crear "un ejército de mentores" en el que los sénior sean los que realicen labores de acompañamiento a los juniors con la idea de que puedan transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones de manera altruista y con el objetivo de alcanzar el éxito profesional.