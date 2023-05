‘eWoman Madrid’ abordará la diversidad en clave de oportunidad para las empresas

1 Se lee en minutos C.A.



El mundo empresarial está en constante transformación a nivel tecnológico y a nivel social. La diversidad de género es, desde hace ya tiempo, un factor crucial para el desarrollo de la actividad empresarial. Las empresas buscan medidas para seguir reduciendo las diferencias que existen en el ámbito laboral entre hombres y mujeres y que están aún muy presentes en nuestra sociedad.

Fortalecer la presencia de las mujeres en el sector empresarial, desarrollar políticas de conciliación laboral e impulsar su acceso a altos cargos de dirección mediante el fomento de la diversidad son algunos de los objetivos fundamentales que se abordarán en el encuentro eWoman: la diversidad, una oportunidad empresarial, organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, impulsado por CaixaBank y patrocinado por Iberdrola, que tendrá lugar el 30 de mayo, a las 10.00 horas, en la Sala Ágora de la Oficina All in One CaixaBank (Plaza de Colón, 1) de Madrid.

Esta jornada pretende motivar, inspirar y servir de altavoz para mostrar los casos de éxito de mujeres que han destacado por su superación personal, su trayectoria profesional y su liderazgo en el entorno digital y tecnológico. Tras la bienvenida por parte de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y la empresa consultora Cambyo, tomarán diversos expertos que los grandes desafíos que en materia de igualdad se enfrentan las compañías. El evento también contará con una sesión de coaching impartida por Alfredo Juliá Guilera, Usoa Arregui Lacarra e Ignacio Alonso García, profesionales de Cambyo.

Los interesados pueden reservar ya su plaza aquí.