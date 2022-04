Puigdemont y Junqueras chocan por la respuesta al espionaje al independentismo

El 'expresident' pide romper el diálogo con el Estado y el líder de ERC lo defiende y exige explicaciones a la Moncloa

Anuncian querellas individuales y colectivas contra la empresa responsable del ataque y otros organismos

En una inédita comparecencia conjunta en Bruselas, los dos principales líderes políticos del independentismo, el 'expresident' y líder de Junts Carles Puigdemont y el'exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, han anunciado una serie de querellas individuales y colectivas por el espionaje masivo a dirigentes independentistas. "

"No dejaremos nada por querellar, colectivas, individuales, de diversas jurisdicciones diferentes", ha afirmado Puigdemont, junto al resto de dirigentes independentistas. Pero este ha discrepado abiertamente con Junqueras sobre las medidas a tomar: Puigdemont ha pedido evitar toda colaboración con el Gobierno y Junqueras ha defendido rotundamente mantener el diálogo.

El 'expresident' ha sido directo a la hora de exigir, tras este caso, que el independentismo -en referencia a ERC- deje de colaborar con el Estado. "No hay diálogo y sí evidencias de una violación masiva de derechos fundamentales, no se entendería que tras el escándalo las cosas continuaran igual y continuáramos confiando en un Gobierno que forma parte de esta trama criminal".

Puigdemont ha apelado a los dirigentes de la UE: "No hay espacio para espionaje en una Europa democrática. Todas las ideas han de poder ser defendidas en libertad", ha añadido.

"El Estado español ha organizado una trama criminal sin control democrático para atacar un movimiento mayoritario", ha asegurado en su intervención. "Esto cambia muchas cosas integralmente, que casi durante una época el movimiento ha sido espiado, y esto cambia las cosas y el conjunto del independentismo ha de orientar sus acciones con esta nueva realidad, de un Estado que nos quiere desnudos", ha insistido. La ANC y la CUP han coincidido en la ruptura con el Estado, en sus intervenciones.

Junqueras defiende el diálogo y la presión

Junqueras, acto seguido, ha defendido el diálogo frente a las tesis de Puigdemont: "Cuando se negocia, no se negocia con quienes ya estás de acuerdo, estamos convencidos de que la negociación es una herramienta importante y es una bandera que no queremos ceder a quien no se la merece, porque no ha hecho méritos y no le regalaremos en ningún caso. La negociación es una herramienta más en el proceso de solución de conflictos tan relevantes como el que existe entre la sociedad catalana y el Estado. Nos parece que cuanto más la usemos, más abiertos seamos al usarla, más nos empoderamos ante la comunidad internacional".

El líder de ERC ha pedido a la UE que se implique para que "estos hechos no queden impunes" y habla de "escándalo" a nivel europeo, dado que están involucrados países como Bélgica, Suiza, Alemania, Francia...Por ello ha anunciado que se aportará el caso catalán al comité de investigación que se creará en el europarlamento para estudiar la acción de Pegasus en países como Hungría y Polonia. Los grupos parlamentarios independentistas propondrán medidas en el Parlament, las cortes españolas y el parlamento europeo. "Seremos exigentes y exigiremos al Gobierno que de explicaciones", ha añadido.

"Cuando una contraparte se sienta en una mesa de negociación porque el independentismo, o al menos una parte lo consigue y se hace público un espionaje de este tipo, ante los que nos observan desde fuera, quien acumula capital político, sin duda el independentismo catalán", ha insistido Junqueras en réplica directa a Puigdemont que ha insistido en rechazar el diálogo.

El 'expresident' también ha anunciado que pedirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al comisario de justicia, Didier Reynders, que "actúen urgentemente" y obliguen a España "a rendir cuentas".

Rueda de prensa conjunta

En la rueda de prensa han comparecido también John-Scott Railton ( responsable de Citizen Lab, organización que ha investigado el caso), David Kaye (exrelator especial de l'ONU), Xavier Antich (presidente d’Òmnium), Elisenda Paluzie (presidenta de la ANC) y Carles Riera (CUP).

Los dirigentes sociales y políticos soberanistas no han dudado en responsabilizar al Estado español de este espionaje. "Responsabilizamos plenamente al Estado español de este atentado a la democracia y exigimos y exigiremos responsabilidades a todos los niveles", ha afirmado Riera. Antich ha afirmado que no se trata de un "asunto interno" español porque afecta a "los valores fundacionales de la Unión Europea".

Paluzie ha hablado de un "ataque estructural" y ha confiado que partidos y entidades estén "a la altura" a la hora de tomar medidas, y ha anunciado una querella criminal sobre los 5 dirigentes de la ANC afectados por el espionaje. La dirigente de la ANC se ha puesto al lado de Puigdemont: "Para que haya una verdadera negociación debe haber condiciones para esta negociación, cuando te están espiando de forma masiva y haciéndonos perfiles psicológicos no creemos que se den las condiciones para la negociación".

El investigador John-Scotte Railton ha sugerido que existen indicios diversos para situar al Estado español como responsable de este espionaje masivo.Y ha recordado que este tipo de sistemas han sido usado en regímenes autocráticos pero también en democracias como Hungría, Polonia, India y México, entre otros. Railton ha hablado del sistema Pegasus y su extraordinaria capacidad de penetración sino también de la herramienta Candiru. Por su parte, David Kaye, experto en ciberataques y libertad de expresión de la universidad de California, ha pedido una regulación internacional adecuada y una monitorización para evitar que estas herramientas se usan para interferir en los derechos humanos.

