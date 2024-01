El Festival de Música de Canarias celebra su 40ª edición con 60 conciertos y 870 músicos

El Festival de Música de Canarias celebra del 10 de enero al 9 de febrero su 40ª edición, una de las más singulares al cumplirse cuatro décadas del que ya es uno de los eventos históricos en el ámbito internacional musical, así como buque insignia de la cultura en las Islas Canarias.

La reconocida Filarmónica de Bergen será la encargada de dar el pistoletazo de salida a esta ambiciosa edición que comenzará el 10 y 11 de enero de 2024 con obras del compositor noruego Eduard Grieg y del finlandés J. Sibelius. La orquesta nacional noruega, una de las más antiguas del mundo, estará dirigida por el maestro Sir Andrew Davis. Los conciertos inaugurales contarán también con la participación de la joven pianista rusa Alexandra Dovgan, quien, con tan solo 16 años, acumula numerosos reconocimientos y actuaciones en las salas con mayor reputación a nivel internacional.

Un aniversario marcado por el talento femenino

Con 60 conciertos repartidos por las ocho islas y la participación de 870 músicos de todas partes del mundo, la 40 edición del FIMC presenta una programación muy especial en un aniversario en el que destaca la presencia de diferentes generaciones de mujeres de gran talento.

Además de la jovencísima Alexandra Dovgan, este año pasarán por el festival la aclamada directora Alondra de la Parra, que dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Tenerife; la multipremiada violinista Julia Fischer, que debutará en las islas junto a la Academy of St. Martin in the Fields; la reconocida directora Kristtina Poska; la violinista Blythe Teh Engstroem o la soprano Chen Reiss.

El 40 FIMC también congregará a algunos de los artistas más aplaudidos de la actualidad como el contratenor Jakub J. Orliński, el pianista Javier Perianes, el violagambista y director Jordi Savall -que estrena proyecto en el festival-, el violonchelista Steven Isserlis, el pianista Evgeny Kissin o el director Tarmo Peltokoski.

Como ya es tradición, las grandes orquestas sinfónicas serán otras de las principales protagonistas del festival que, un año más, reúne a algunos de los conjuntos musicales más célebres del mundo. Después de la inauguración a cargo de la Filarmónica de Bergen pasarán por el FIMC formaciones como la London Philharmonic Orchestra, la Filarmónica della Scala de Milán, la Orquesta Nacional de España -que estará dirigida por su director titular David Afkham- o la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

El único festival que se celebra de forma simultánea en toda una comunidad

El Festival Internacional de Música de Canarias tiene una idiosincrasia muy particular, al ser el único festival de música que se celebra a la vez en todas las regiones de una comunidad.

Desde hace años los conciertos del FIMC se celebran en las ocho islas, vertebrando así una experiencia musical completa con actuaciones en grandes auditorios como los de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, pero también en lugares tan íntimos, mágicos y recónditos como históricas iglesias y centros culturales de La Graciosa o El Hierro.