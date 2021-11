El volcán de La Palma pierde energía pero la erupción no acabará a corto plazo

La energía del sistema eruptivo del volcán de La Palma sigue mostrando una tendencia descendente en los últimos días, aunque no terminará a corto plazo, ha avisado este martes la portavoz del comité científico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca), María José Blanco.

Blanco ha indicado en rueda de prensa que hay una disminución de todos los parámetros, sobre todo la sismicidad, la deformación del suelo y la emisión de dióxido de azufre (SO2), que este martes fue de entre 3.000 y 3.500 toneladas, pero esa tendencia es "lenta" y se necesita que sigan decreciendo para "llegar a niveles más bajos".

A la pregunta de si el volcán se está apagando, Blanco ha contestado que "en algún momento, sí", y ha añadido que en estos momentos está "en un proceso más estable y un nivel más bajo de actividad", pero "a corto plazo el sistema, la erupción no va a terminar".

Lo único observable para predecir cuánto le queda al volcán que ha empeorado en las últimas horas es el repunte del tremor.

Eso, y las altas concentraciones de SO2, mientras que la dirección que puede coger la nube de cenizas podría afectar al aeropuerto de La Palma, como ya sucedió a primera hora de este martes.

En cuanto al avance de las coladas, el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha detallado que ha habido rellenos en la 2, en una zona intermedia entre la 1 y la 9, y un avance del frente de la 9, lo que ha propiciado que la superficie del delta lávico ascienda a 41,99 hectáreas, 1,09 más que el lunes.

La anchura máxima entre coladas ha aumentado hasta los 3.200 metros y los científicos han podido constatar "claramente" el aporte de tubos lávicos, ha apuntado Morcuende.

Las personas albergadas en hoteles son 480, más otras 43 dependientes repartidas en diferentes centros sociosanitarios de la isla.

Las edificaciones dañadas, según datos del Catastro, son 1.462, de las cuales 1.181 son viviendas, 152 de uso agrícola y 67 de uso industrial, entre otras. En cuanto a superficie agrícola, son 305,59 hectáreas, 10 más que ayer, la mayoría plataneras.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma #CumbreVieja



Our #RapidMappingTeam has released its 5⃣1⃣st updated map



It is based on @ASI_spazio COSMO-Skymed 🛰 radar imagery



As of 13 Nov. at 18:44 UTC:

▶️Extent of the lava flow: 1,024.4 ha (+5.5 ha in ~36h)

▶️2,618 destroyed 🏠 buildings (+2) pic.twitter.com/urPTOYd3dh