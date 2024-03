Última hora sobre el paradero de Kate Middleton, en directo: tres empleados del centro médico, investigados por un posible 'hackeo' al historial clínico de la princesa

Helen Wade, periodista de la BBC, habla del posible comunicado de Kate Middleton

Según ha comparecido en directo la periodista británica de la BBC Helen Wade en el programa 'Vamos a ver', los rumores apuntarían a que Kate Middleton estaría preparando un comunicado sobre su paradero y estado de salud. Sin embargo, la periodista comenzaba diciendo que "me temo que esto del comunicado es un bulo, todo ha podido venir por un twit de alguien. Varios medios españoles se han puesto en contacto conmigo para preguntarme y no es cierto, este comunicado no va a llegar porque no es cierto", señala. Lo que sí parece ser cierto, según Wade, es su aparición en una tienda agrícola: "Esto es verdad, ellos fueron a comprar cerca de donde viven ellos, fueron andando a comprar varios artículos, la gente los vio de sorpresa. El estado de salud no es tan alarmante, se recupera bien y estuvieron el finde semana en público viendo a sus hijos en varias actividades haciendo sus deportes. No descartan que se una a la familia para ir a la misa del domingo de Pascua, cuando comenzará de nuevo su vida pública", zanja.