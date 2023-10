Últimas noticias, hoy | Cumbre de Granada, el Rey recibe a Zelenski y la negociación de Sánchez por la amnistía con Puigdemont

Junts comunica al PSOE que no se abstendrá y votará sí o no a Sánchez

O sí o no. Para Junts, no habrá matices a la hora de votar a la investidura de Pedro Sánchez. Así lo han trasladado los negociadores del partido de Carles Puigdemont al PSOE, después que en las últimas horas Coalición Canaria se haya abierto a apoyar al candidato socialista par que no dependa de Junts. El partido, que la semana pasada apoyó al popular Alberto Núñez Feijóo en su fallido intento de llegar a la Moncloa, ha ofrecido sus votos para que, con la abstención de Junts, fuera suficiente para evitar una repetición electoral. Sin embargo, los de Puigdemont no contemplan este escenario y quieren poner en valor sus siete escaños para llegar (o no) a un acuerdo con los socialistas. [Lea la noticia completa, AQUÍ]