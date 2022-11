Misiles HAWK y Aspide: España envía a Ucrania defensas antiaéreas que pueden derribar drones

La lluvia de drones asesinos contra Kiev ha provocado que Ucrania pida ayuda antiaérea urgente para proteger los cielos de la capital. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, recordaba en su visita de este miércoles que España contribuiría con sistemas de defensa aéreos. Unas horas después, salían hacia el país invadido cuatro sistemas de misiles HAWK del Ejército de Tierra desde la base militar de El Copero (Sevilla) y desde Zaragoza una batería de misiles Selenia Aspide del Ejército del Aire. Llegarán en los próximos días por vía terrestre hasta el centro logístico de armamento de Polonia. “Esto es exactamente lo que necesitábamos de España porque nos ayudará a proteger las infraestructuras civiles”, ha dicho el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva.

El HAWK (iniciales de Homing All the Way Killer, “Interceptor controlado durante todo el vuelo”) es un sistema de misiles que fabrica la estadounidense Raytheon. Sus primeras versiones son de mediados del siglo veinte, aunque se mejoraron durante la segunda mitad del siglo. Estados Unidos dejó de usarlos hace unos años, y los ha sustituido por los PATRIOT, también de Raytheon.

“Los Hawk efectivamente son sistemas viejos. Pero eso no es relevante porque no se van a enfrentar a aviones furtivos ni a misiles hipersónicos ni a nada parecido”, explica Christian Villanueva, director de la Revista Ejércitos. “Tienen que hacer frente a misiles de crucero y drones de largo alcance que se caracterizan por su reducida velocidad, por volar a baja altura y por ser bastante indiscretos, así que los HAWK son perfectamente válidos”.

Los misiles tienen cinco metros de longitud y unos 40 centímetros de diámetro. Su alcance es de hasta 45 kilómetros a dos veces y media la velocidad del sonido. Pesan 640 kg y pueden alcanzar hasta 20 kilómetros de altitud. La lanzadora móvil puede llevar hasta tres misiles, que se activan tras fijar el objetivo, y orientarse en dirección del blanco.

El sistema incluye una estación de radar que localiza los objetivos. Los propios misiles son en sí mismos un detector pasivo de una señal de radar.

Los HAWK se popularizaron por las Fuerzas Armadas israelíes en sus conflictos de los sesenta y setenta con los países árabes. Estos misiles derribaron decenas de aviones iraquíes en la guerra Irán-Irak. Han sido usados también en otros conflictos en África, como las guerras entre Chad y Libia.

El pasado 13 de octubre los ministros de Defensa de los países aliados fijaron como próxima prioridad en la ayuda que prestan a Ucrania la mejora de los sistemas antiaéreos. Moscú acababa de lanzar una serie de ataques con drones kamikaze Shahid-136, de los que ha adquirido cientos a Irán.

Un avión español T21 ha trasladado desde Zaragoza a los 19 militares ucranianos que durante las últimas semanas han sido adiestrados por el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo en el empleo de la batería de misiles antiaéreos Aspide, el otro sistema que ha enviado España esta semana.

Los Aspide son muy similares a los HAWK, explica Villanueva, pero con menor alcance. “Si los HAWK son sistemas de medio alcance, los Aspide son misiles integrados en sistemas SHORAD (por las siglas de Short Range Air Defense, sistemas de corto alcance)”, dice el analista militar.

El Ejército de Tierra español ha dado de baja recientemente este tipo de misiles, que ha utilizado durante más de treinta años.

Los Aspide son misiles versátiles tierra-aire fabricados en Italia. Se lanzan desde las lanzaderas Spada. Son bastante más cortos y ligeros que los HAWK: 3,7 metros de longitud y un peso de 220 kilogramos. La velocidad, Mach 3, es algo superior. Su alcance es menor, de 25 kilómetros.

La entrega de este armamento ha sido difundida profusamente por las redes sociales ucranianas, que siguen las entregas de armamento por parte de los países occidentales.

My Spanish friend @JMAlbares came to Kyiv with good news. Spain sends our way a new military aid package, including HAWK and Aspide air defense systems, artillery, and ammunition. I assured him Ukraine will always remember that Spain stood with us during the most difficult time. pic.twitter.com/lERppcGIJd