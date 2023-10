Zelenski acude por sorpresa a Granada para amarrar el apoyo europeo al esfuerzo de guerra

Volodímir Zelenski ya está en Granada para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea, un encuentro de casi medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno. El presidente ucraniano ha llegado a la ciudad andaluza por sorpresa (siempre se anuncia a última hora por cuestiones de seguridad, aseguran fuentes diplomáticas) con un objetivo prioritario: garantizar el apoyo indefinido de los principales países de Europa a un esfuerzo de guerra que se prevé largo y costoso. Esta misma semana, Estados Unidos ha suspendido temporalmente la ayuda a Ucrania, en medio de un choque político en Washington por los presupuestos.

Zelenski lo ha anunciado en su cuenta de X (antes Twitter). “He llegado a Granada, España, para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea. Nuestro objetivo común es garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestra casa común europea”, ha explicado el jefe del Estado ucraniano.

I arrived in Granada, Spain, to take part in the European Political Community Summit.



Our joint goal is to ensure the security and stability of our common European home.



We are working together with partners on enhancing the European security architecture, particularly…