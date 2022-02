Ayuso cancela su agenda pública e insiste en que la información sobre su hermano salió de Moncloa

3 Se lee en minutos M. Cos - Agencias



Isabel Díaz Ayuso, ha tardado dos minutos en dar réplica a las declaraciones de Pablo Casado y ha vuelto a lanzar un órdago: "No van a poder comprobar nada".

La presidenta madrileña ha reconocido que su hermano cobró una comisión por el contrato adjudicado a una empresa de un amigo suyo, pero ha dicho desconocer la cantidad y ha asegurado que, en todo caso, "no es ilegal", y ha defendido que su hermano "tiene derecho a ganarse la vida en su sector" y asegura que el líder del PP sí le dijo que la información le llegó de Moncloa.

En declaraciones a la Cope, Ayuso ha insistido en que el contrato adjudicado no es "ni ilegal ni poco ejemplar", y ha subrayado que "nunca se va a poder demostrar" que ella haya ayudado a su hermano "en nada". Además, ha hecho hincapié en "el gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno honrado. Hemos realizado miles de contratos de emergencia con muchas empresas. Todo está fiscalizado y todo es transparente. Que yo tenga que demostrar mi inocencia, me ofende"

"Lo ilegal es si yo intervenga para que se le dé un dinero a esa empresa, pero no lo he hecho", ha continuado explicando la presidenta, que ha recalcado que nadie de su Gobierno intervino en esa operación, "nadie ha contratado nada -ha dicho-".

Así pues, Ayuso ha vuelto a negar que haya corrupción en el contrato de su hermano, Tomás Díaz Ayuso. "Quisiera saber cómo se entera el PP y no es cierto que se entera por los medios. Quiero saber por qué ha empezado todo esto, no es por el asunto del Congreso. Todo puedo contarlo y todo es demostrable", ha reiterado para añadir que "yo no he hecho otra cosa más que trabajar honradamente, dejándome la vida, y cuando estamos en Madrid con mayoría absoluta, hay alguien que no quiere que me vaya bien ni ha Pablo Casado tampoco".

En este sentido, la presidenta de la Comunidad ha señalado que cree que "hay alguien intoxicando" al líder popular.

Ayuso ha vuelto a lamentar el daño que asegura que le está haciendo su propio partido, y se ha mostrado convencida de que alguien ha querido engañar al presidente del PP, Pablo Casado, respecto a sus intenciones. "Nada me gustaría más que, mientras yo soy presidenta de Madrid, Casado conquista la Presidencia de España. Quiero pensar que le están engañando, no me puedo creer que, estando en lo importante, yo tenga que demostrar mi inocencia", ha aseverado.

Cancela su agenda pública

Por otro lado, Ayuso ha cancelado su agenda pública para este viernes y no visitará las instalaciones de una farmacéutica a la que tenía previsto ir por la mañana en la localidad de Colmenar Viejo, tras la crisis abierta en el PP.

El acto al que iba a acudir Ayuso, una visita a PharmaMar -farmacéutica española dedicada a la investigación de medicamentos de origen marino que está trabajando actualmente en un fármaco contra la covid-19-, estaba previsto a las once de la mañana, tal y como convocaron este jueves por la tarde desde el Gobierno regional, y era el único evento público de la agenda de la presidenta.

No obstante, a primera hora de la mañana el equipo de comunicación ha anunciado la cancelación, para poco después convocar una rueda de prensa, a las 12.30 horas en la sede del Gobierno regional del consejero de Presidencia Justicia e Interior, Enrique López; el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty; y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero

La presidenta madrileña comparecerá de nuevo este viernes junto al consejero de Presidencia Justicia e Interior, Enrique López; el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty; y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a las 12.30 horas.

Noticias relacionadas