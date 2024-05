El ciudadano necesita información clara para decidir por sí mismo

De izquierda a derecha, Alberto Zapatero (APPLia España), Rafael Pardo (AEDRA), María Fernández (Alcampo), Paloma López-Izquierdo (Grupo Tragsa), Enrique García (OCU), Teresa Sebastiá (Valenver) y Alicia García-Franco (FER). / David Raw

En otra de las charlas del encuentro con expertos y autoridades organizadas en Madrid por El Periódico de España y ‘activos’ con el título El papel del consumidor en la economía circular, Alberto Zapatero, director general de la Asociación Española de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos (APPLia España), indicó que hay que "priorizar la reparación del producto sobre la sustitución cuando existe la opción". Apuntó que "la concienciación del consumidor es importantísima y que la reparación se está convirtiendo en un tema de competitividad". "El consumidor es nuestro cliente y hay que tratarle bien. Estamos en un entorno muy competitivo y queremos cuidarlo adaptándonos a los nuevos criterios", agregó.

Rafael Pardo, director general de la Asociación Española de Desguace y Reciclaje del Automóvil (Aedra), coincidió en señalar que "todos somos consumidores y nadie quiere vivir en un vertedero". Asimismo, remarcó que "todos sufrimos los efectos de una mala gestión de residuos por lo que toda la sociedad debe comprometerse".

Por su parte, María Fernández, coordinadora de Medioambiente de Alcampo, afirmó que en su firma conocen "bien el valor de los recursos": "Trabajamos para garantizar que los residuos sean reciclados y se utilicen como materia para reintroducirlos en el mercado". Y detalló que en Alcampo son partidarios de "ofrecer información al consumidor, de forma transparente, para que decida".

Elemento tractor

Paloma López-Izquierdo, directora de Coordinación y Acciones Institucionales del Grupo Tragsa, indicó que la labor del sector público es sensibilizar y difundir mejor estenuevo modelo sostenible: "Somos un elemento tractor importante y tenemos un gran potencial para incorporar la sostenibilidad en nuestras actuaciones".

Otro de los participantes, Enrique García, miembro del departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aseguró que "la economía circular es una necesidad" y que es crucial ir hacia este modelo "porque en Europa no hay recursos y no queda otra". Asimismo, se refirió al consumidor como "una palanca que tiene que provocar esos cambios", aunque puntualizó que "no todos somos iguales".

El representante de la OCU puso en valor el ecodiseño e identificó "los frenos" de los consumidores a la hora de tomar decisiones sostenibles. "Si cuesta dinero, no reparamos –indicó–, así que hay que abaratar los servicios de reparación". Y pidió más información para que "se indique la reparabilidad y sepamos lo que se compra".

Teresa Sebastiá, fundadora de Valenver, aclaró que la economía circular no es solo reciclar, sino "ser más eficientes en el consumo de recursos". Además, recalcó que "el consumo responsable es saber las consecuencias de las decisiones que tomo". Para ello, señaló, es necesario "conocer las opciones y ofrecer a los consumidores que tienen menos margen de actuación la oportunidad de estar en ese cambio".

"Al final se trata de saber cuál es nuestra oferta de valor, qué ofrecemos como compañía. Todos somos conscientes de que tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera", concluyó.

Otra mentalidad

Pardo incidió en que existe un problema sobre el que, como sociedad, "debemos tomar conciencia". Aclaró que, aunque "los problemas son graves tenemos una gran capacidad para resolverlos" y puso de relieve la fortaleza del tejido industrial español para hacer frente a estos retos.

Zapatero se mostró de acuerdo con la "falta de concienciación" y declaró que, "si sabemos que podemos repararlo y que se va a ampliar la garantía, vamos a ser capaces de dar el paso". Remarcó también que es crucial "cambiar la mentalidad de que queremos un producto nuevo".

Los participantes coincidieron en que escasean los recursos y en que la sociedad actual debe ser palanca de cambio

Fernández defendió la "concienciación ciudadana" y expuso que en Alcampo creen en la "decisión consciente del ciudadano". "Exponemos de forma clara y transparente la información para que el consumidor tome su propia decisión", remarcó.

López-Izquierdo afirmó que "el sector público debe asumir que hay que ser ejemplares en este tema". Sebastiá hizo una llamada a la acción a todos los actores implicados y señaló el lenguaje como herramienta clave para avanzar. García explicó que desde la OCU están comprometidos "en lograr que el consumidor tenga elementos de información objetiva, independiente y veraz para tomar decisiones".

"Las empresas son agentes de cambio"

Paloma Martín, vicepresidenta de la Comisión de Transición Ecológica del Senado, recalcó que la economía circular afecta "al cuidado del medio ambiente, a la competitividad de las empresas y al bienestar de los ciudadanos". Este modelo, prosiguió, "se puede desarrollar tanto como la imaginación y la tecnología nos permitan, impulsada por la industria y por las empresas, para que sean capaces de ofertar nuevos productos y servicios".

Noticias relacionadas

En su opinión, las empresas son "agentes importantes del cambio" y resaltó la relevancia de su esfuerzo inversor. "La creciente diversidad, la sofisticación de los modelos de negocio y los sectores que se están desarrollando al amparo de esta economía circular son extraordinarios", añadió.

Paloma Martín, vicepresidenta de la Comisión de Transición Ecológica del Senado. / David Raw

Martín Afirmó que la UE entiende que la economía circular "es una oportunidad de convertir la gestión de los residuos en el catalizador del proceso que permita esa transición a acelerada" hacia un modelo más sostenible, pero añadió que hay aún barreras legislativas, económicas y fiscales. En este sentido, puso el foco en la misión de los poderes públicos, que deben "incentivar, apoyar, persuadir y convencer". "Hay que favorecer escenarios que primen la seguridad jurídica, la estabilidad financiera, los marcos previsibles de colaboración público-privada y la innovación", concluyó.