La tecnología como motor para la descarbonización del transporte

De izquierda a derecha, Juan Pedro García Arquero (Hyundai ), Miguel Ángel Alonso (Alsa), Eugenia Sillero (Gasnam), Irene Hernández (Iveco), Juan Abel Arias (Avanza) y la periodista Fátima Iglesias. / David Raw

Los usos del hidrógeno en la industria y la movilidad fue el título de la tercera mesa de especialistas que se celebró en el marco del Segundo Foro de Hidrógeno Verde organizado en Madrid por El Periódico de España y ‘activos’. Juan Pedro García Arguero, technical manager de Hyundai, habló de la barrera que suponen los costes de cambiar un vehículo convencional a uno propulsado con energía sostenible. Y es que, "incluso teniendo tecnologías innovadoras y ayudas a la conducción, el precio es poco más que un vehículo como el híbrido". El representante de Hyundai se mostró convencido de que, "en el momento en el que la infraestructura acompañe, este tipo de vehículos se hagan más populares y el nivel de producción crezca, dichos modelos se van a beneficiar de la economía de escala, al igual que pasó con el coche eléctrico". Y concluyó que "ese ahorro de costes se trasladará también al precio final".

Repartir el coste

El director de Ingeniería y Fondos Europeos de Alsa, Miguel Ángel Alonso, afirmó que la empresa de transportes debe "transicionar de manera que el ciclo de vida útil del vehículo sea equivalente –económicamente– al menos con lo que tenemos ahora mismo que es el diésel". Para alcanzar este objetivo argumentó que se deben "buscar soluciones que sean sostenibles desde el punto de vista ecológico, económico y de seguridad". El directivo añadió que, además, hace falta que el coste adicional que supone la apuesta por este modelo "se reparta y se genere un ecosistema totalmente nuevo".

Eugenia Sillero, secretaria general de Gasnam, detalló que uno de los objetivos de Europa es la descarbonización y que, hoy por hoy, es la primera que ha desarrollado una regulación "muy compleja pero que denota una clarísima apuesta por la penetración del hidrógeno como vector energético para descarbonizar el transporte". La representante de Gasnam añadió además que, para seguir avanzando, es necesario contar con una "política de incentivos clara" porque sin ella va a ser complicado que el resto de los actores asuman los costes de esta transición.

Por su parte, Irene Hernández, innovation, funding & cooperation manager de Iveco, explicó que desde esta entidad apuestan "por la neutralidad tecnológica, fundamental para llegar a los objetivos de cambio climático".

No hay una única solución que cubra todo el espectro. Varias tendrán que convivir y unas se adaptarán mejor que otras

En la misma línea, Juan Abel, director corporativo de Mantenimiento de Avanza, expuso que desde su compañía llevan ya tiempo trabajando en este cambio tecnológico y observan que "las velocidades son distintas en cada tecnología y que cada una se adapta mejor a un tipo de servicio que a otro".

Ayudas aún necesarias

"No podemos olvidar que, desde Alsa, tenemos la responsabilidad de garantizar el servicio que prestamos y unas condiciones económicas", recordó Alonso. "Tenemos la difícil misión de encajar tanto tecnológica como económicamente todos estos cambios tecnológicos en las necesidades de los servicios", argumentó.

Por otra parte, Abel reclamó que "el coste total de propiedad de un vehículo sea equivalente durante su vida al de otras tecnologías" y aseguró que "mientras no lo sea, deben existir ayudas tanto para el vehículo como para las infraestructuras y el precio del hidrógeno, porque aún está muy por encima de otras tecnologías".

Alonso afirmó que para alcanzar la neutralidad climática "cada fabricante tendrá que decidir cuál es su camino y su solución". En este sentido, Abel expresó que, desde su punto de vista, "no hay una única solución que cubra todo el espectro". "Va a haber soluciones que van a tener que convivir y unas se adaptarán mejor que otras a un ámbito u otro", remató

Crecer a la vez

Hernández apostó por que todos los eslabones de la cadena estén alineados y "vayan a la vez". "Es importante que las infraestructuras crezcan al mismo tiempo que lo hacen los proyectos y lo hagan en un orden", apostilló. Recalcó que las empresas no pueden "olvidar el precio competitivo" y explicó que "se pueden tener productos en el mercado pero, si esa infraestructura no está, no hacemos nada". También advirtió de que no se puede perder de vista a los clientes, "que son los que van a usar ese vehículo".

En su intervención, Sillero insistió en que "tenemos que ser realistas a la hora de plantear los objetivos y acompañarlos con las políticas adecuadas", y recalcó que "de nada sirve tener una hoja de ruta del hidrógeno si no hacemos un plan de incentivos para que esto se produzca". La representante de Gasnam manifestó que "si hay que acompasar el desarrollo de las infraestructuras con la puesta en el mercado de una oferta de vehículos, se requieren políticas que acompañen y que establezcan los incentivos adecuados".

Gacía Arguero, del directivo de Hyundai, subrayó también la relevancia de contar con infraestructuras de recarga "para que el coche que se ponga en el mercado se pueda utilizar" realmente.