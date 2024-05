Ser competitivos, crucial para lograr un modelo más sostenible

De izquierda a derecha, Javier Brey (AeH2), Manuel Larrasa (Junta de Andalucía), Miguel Mayrata (Redexis Renovables), Alipio García (Junta de Castilla-La Mancha), Blanca López Gil (FI Group) y la periodista Fátima Iglesias, en el foro ‘Hidrógeno verde’. / David Raw

El hidrógeno verde se presenta hoy como una alternativa de energía sostenible frente al uso de combustibles fósiles y como una ayuda para alcanzar los objetivos internacionales de descarbonización que plantean para el año 2050 la neutralidad climática en Europa.

Por ello, El Periódico de España y ‘activos’ organizaron en Madrid, con el título Hidrógeno verde, la segunda edición de este foro, que contó con el patrocinio de FI Group, Hyundai, Ingenostrum, Redexis y Schneider Electric, y con la Escuela de Organización Industrial (EOI) como partner académico. Un encuentro que también contó con la colaboración de AeH2, Corresponsables, Espacio Bertelsmann, Gasnam y Sedigas.

Javier Brey, presidente de la AeH2, expuso que España cuenta con una gran capacidad tecnológica, industrial y renovable. Y destacó: "Tenemos mucha potencia y muchas horas, lo que nos va a permitir producir una gran cantidad de hidrógeno renovable a un precio competitivo". De este modo, subrayó, "vamos a poder independizarnos de las importaciones de combustibles fósiles porque vamos a poder autoabastecernos e incluso exportar hidrógeno verde al resto de Europa".

Por su parte, Manuel Larrasa, secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, señaló que el papel de las administraciones públicas respecto al impulso del hidrógeno verde es "ser facilitadores para el desarrollo de todo el contingente del proyecto". Asimismo recalcó que "el 20% de toda la generación renovable que se está tramitando a nivel español se produce en Andalucía".

Garantías para dar servicio

Miguel Mayrata, director general de Redexis Renovables, afirmó que España "tiene capacidad de desarrollo tecnológico propio para la producción de hidrógeno verde", pero que, si no se vende y no se comercializa, "no tiene sentido que hablemos de infraestructuras ni de capacidad de producción". "Hay que producir, vender, consumir y eso nos llevará a desarrollar mejores tecnologías", apostilló.

El especialista de Redexis añadió al respecto que "hay que empezar a hablar de tecnología de producción de hidrógeno verde con garantías de suministro y servicio, que permitan que el negocio empiece a desarrollarse".

Punto natural de entrada del nuevo combustible en Europa, nuestro país tiene potencial para exportar

Durante su intervención, Alipio García, director general de Transición Energética de la Junta de Castilla-La Mancha, puso en valor el desarrollo administrativo: "Lo primero que nos piden las empresas no son ayudas, sino una tramitación ágil que no deje los proyectos parados". Resaltó además que el mercado "del hidrógeno ya existe" y que "España es puntera en este sentido aunque tiene que madurar".

Blanca López Gil, sectorial leader de energía en FI Group, aseguró que para que el hidrógeno verde "sea una palanca efectiva en la descarbonización hace falta no solo producirlo, sino también encontrar el consumo necesario". "Todos estamos de acuerdo en que a día de hoy es uno de los retos más complicados", agregó. La experta de FI Group puso de manifiesto las dificultades que existen entre la demanda y la oferta de hidrógeno verde y también en el precio que cuesta producir esta energía. Reconoció que el coste de producción "actualmente no es competitivo, sobre todo en comparación con otras alternativas convencionales".

Poner el foco en el uso

Javier Brey, presidente de AeH2, indicó que España, por su estratégica situación geográfica, va a ser "un puerto natural de entrada del hidrógeno renovable y sus derivados a Europa". En este sentido, "nuestro país se va a poder convertir en un hub de hidrógeno verde", aclaró. Por otro lado, el directivo declaró que España "tiene potencial para producir una cantidad de hidrógeno mayor de la que necesita para satisfacer su demanda". "Hay momentos en los que la producción de hidrógeno va a ser mayor a la oferta y en esos momentos lo lógico es exportar", afirmó. En cuanto al marco normativo, Brey detalló que el problema "no es la tramitación, es la regulación". "Tenemos que poner el foco en el uso, en el consumo y en promover la demanda", enfatizó.

Larrasa se mostró de acuerdo con que el hidrógeno verde supone "una oportunidad para España de exportar energía" porque "tenemos el coste energético más competitivo que hay ahora mismo en Europa". A este respecto, el secretario general de Energía de la Junta de Andalucía sostuvo que es necesario "incentivar mediante dinero público la generación de una demanda" y subrayó la importancia de crear infraestructuras a nivel nacional. Y utilizó como referencia la llegada del coche eléctrico: "Hasta que la gente no ha empezado a ver puntos de recarga, no ha tomado la decisión de comprar vehículos eléctricos".

Los expertos reclaman un marco regulatorio que adecúe los objetivos de producción y los de consumo

Mayrata reconoció que el marco regulatorio "es inexistente" y que es crucial que se desarrolle. El director general de Redexis Renovables coincidió con otros especialistas en que "la tramitación no es un problema, sino que el problema es que no casan los objetivos de producción con los de consumo", y a renglón seguido recordó a las administraciones públicas su "relevante papel para brindar las condiciones de mercado para que los nuevos negocios se puedan desarrollar". Asimismo, puso de relieve la necesidad de "reenfocar la aplicación final de las ayudas para que vayan orientadas a que el mercado se desarrolle de manera real".

García también remarcó que la tramitación actual no es "la idónea" aunque reconoció que "todas las administraciones" están poniendo "las herramientas para agilizar al máximo las tramitaciones y captar a la industria". En opinion del director general de Transición Energética de la Junta de Castilla-La Mancha, hay que empezar por "la descarbonización de la industria que tiene cada territorio, la atracción de plantas que quieran establecerse en las regiones y la exportación".

Músculo europeo

En cuanto a la financiación, García apuntó que las comunidades autónomas cuentan con un músculo más pequeño y por eso deben "tirar del músculo europeo". Sobre la puesta en marcha de los fondos europeos, admitió que "los tiempos de ejecución de los fondos no son viables". "El mercado nos está pidiendo que seamos más ágiles en la tramitación y el desarrollo de infraestructuras, pero nosotros estamos poniendo unos plazos de ejecución que no son viables, no son tiempos de mercado", lamentó.

López Gil habló de los fondos Next Generation y señaló que "estamos en el camino correcto, intentando impulsar proyectos y, aunque todavía quedan muchos fondos, estamos en ello". La representante de FI Group puso de relieve la importancia de contar con ayudas públicas "no solo para financiar la producción sino también el consumo", y afirmó que, "si no empezamos a impulsar ayudas al consumo, el hidrógeno nunca va a poder meter la cabeza". En este sentido, subrayó que faltan ayudas públicas para llevar a cabo esta transformación.

También puntualizó que el talento y la formación son elementos cruciales para hacer frente a los nuevos retos. "La formación y capacitación de todo el capital humano que tenemos en el país es básica para la convocatoria de ayudas", concluyó.

El talento como impulsor del hidrógeno verde

El director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), José Bayón, participó en la ponencia titulada El talento como pieza fundamental en el desarrollo del sector del hidrógeno verde. Durante su intervención, afirmó que España "tiene capacidad de liderar en las próximas décadas la producción de hidrógeno verde y el crecimiento del empleo relacionado", y señaló que, dentro de la UE, nuestro país cuenta, por primera vez, con excedente energético. En este sentido, recalcó la oportunidad que tiene "no solo de exportar energía sino de importar industria".

José Bayón, director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI). / David Raw

El directivo admitió además que es "un combustible que cuenta con grandísimas ventajas", pero también conlleva bastantes dificultades. "Actualmente tiene un coste de producción alto y unas necesidades de almacenamiento mayores que otros combustibles", expuso. Bayón se mostró convencido de que, pese a los obstáculos actuales, estamos en "una nueva era que representa una gran oportunidad", aunque recordó que estos cambios vienen acompañados de numerosos retos sociales en materia de transformación energética y digital.

Noticias relacionadas

En este punto, aclaró que es importante "garantizar la disposición del mercado y de la propia sociedad para que los profesionales sean capaces de afrontar estos desafíos y hacer que la rueda de la oferta y la demanda gire más rápido". Asimismo, apuntó que existe una "necesidad de crear demanda y no solo de producir hidrógeno verde". Y especificó que, para que vaya más rápido, "hay que introducir el elemento del talento". En palabras del directivo del EOI, el sector del hidrógeno "es en sí mismo tractor" y, por ello, debe ser el motor que impulse la formación de perfiles especializados en hidrógeno verde.

En un momento de transformación como el que vive la sociedad hoy, Bayón señaló que hacen falta cada día más tecnólogos. "Tenemos un claro reto de adecuar nuestras capacidades formativas a las necesidades de la sociedad y tenemos que hacerlo a todos los niveles", subrayó. Está claro que la creación de talento se presenta como un factor fundamental para el avance y desarrollo de nuevas energías limpias. El director general de la Escuela de Organización Industrial puso de manifiesto la necesidad de contar con perfiles especializados en este campo, con el objetivo de poder hacer frente a las nuevas exigencias del mercado, y destacó el nuevo modelo formativo por el que apuestan desde la EOI: "Nuestros programas son ahora más cortos pero más continuos y más adaptados a las necesidades de cada empresa".