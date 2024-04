¿Por qué los consejeros independientes no tienen acciones de la empresa?

2 Se lee en minutos



Archivo - Presidente De Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán En Los Resultados 2011 / EUROPA PRESS - Archivo

En la próxima junta general de accionistas de Iberdrola, que se celebrará el próximo 17 de mayo, el consejo propondrá la introducción en la política de retribuciones de la denominada share holding policy. Ello significa que los consejeros estarán obligados a adquirir acciones de la empresa, ya sean independientes, dominicales o ejecutivos.

Sin duda esta norma va especialmente dirigida a los consejeros independientes, ya que, según el último Informe de gobierno corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), solo el 15,4% de los mismos tienen acciones de la compañía en la que ejercen como consejeros. Mientras que el conjunto de consejeros de las cotizadas posee el 17,1% del capital de las empresas, los independientes, que son el 46,1% del total de consejeros, solo tienen alrededor de un 0,1%.

Posible conclusión

¿Por qué el 85% de los consejeros independientes no tienen acciones? La regulación legal no es el motivo, en España los consejeros independientes pueden llegar a tener una participación de hasta el 3%. Tampoco la falta de recursos económicos, ya que la retribución media de un consejero es de 139.000 euros (208.000 euros en las empresas que forman parte del Ibex 35). Asimismo, la desconfianza en la empresa no consideramos que sea la causa. En caso de tenerla, lo lógico sería que renunciaran a su cargo en la compañía. Llegamos pues a la conclusión que ese 85% de consejeros no poseen acciones porque consideran que así son más «independientes».

No obstante, según la CNMV, la misión fundamental de los consejeros independientes es "defender los intereses de todos los accionistas, y en particular de los minoritarios". ¿No defenderían mejor los intereses de los accionistas, y "en particular de los minoritarios", si fueran también accionistas minoritarios? De este modo entenderían más las inquietudes y los deseos de esos accionistas y protegerían mejor sus inversiones. Así no pasaría que las empresas con mayor número de independientes tiendan a distribuir menores dividendos, es decir, lo contrario de lo que la mayoría de minoritarios desean.

Se podrá decir que ello es así porque los independientes son más prudentes y conservadores. Pero resulta que hay un estudio que demuestra que no lo son tanto, puesto que se obtiene una relación positiva entre la probabilidad de quiebra de una empresa y la proporción de independientes existente en la misma.

Relación positiva

Si bien no hay estudios sobre el efecto de una mayor proporción de acciones en manos de los consejeros independientes y los resultados de la empresa, una investigación reciente revela que existe una relación positiva entre el porcentaje de acciones de los consejeros ejecutivos y el ROE y el ROA de la empresa.

Noticias relacionadas

Otra investigación concluye que los consejeros dominicales (que son los que representan a accionistas significativos), además de supervisar a los ejecutivos, procuran aconsejarles y asesorarles para que la empresa obtenga mejores resultados. Por el contrario, si los consejeros independientes no tienen acciones, se centran en la supervisión de los ejecutivos, y tienen muchos menos incentivos para apoyar y asesorar a la dirección en la toma de decisiones.

A partir de los argumentos anteriores, aplaudimos la propuesta del consejo de Iberdrola a su junta de accionistas, y somos de la opinión de que esa norma debería de extenderse a todas las empresas cotizadas.