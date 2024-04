Ingreso Mínimo Vital de abril: estas son las fechas en las que paga cada banco

Los bancos inician una rebaja de sus hipotecas en enero y calientan una guerra de precios.

Dado que la prestación de la Seguridad Social se paga a mes vencido, en mayo llegará el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de abril. Son más de 2,15 millones de personas las que van a recibir el pago de la prestación en mayo. Sin embargo, muchas quieren saber el día exacto en el que llegará el ingreso.

A quién va dirigido el Ingreso Mínimo Vital

El IMV está dirigido a unidades de convivencia que demuestren vulnerabilidad económica y no superen los límites de ingresos y patrimonio establecidos. Las unidades de convivencia pueden estar formadas por personas unidas por vínculos familiares, matrimonio, parejas de hecho, o incluso unidades conformadas por víctimas de violencia de género o personas mayores de 65 años que no reciban pensiones por jubilación o no contributivas.

Para solicitar el IMV, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Residencia legal y efectiva. Los solicitantes deben residir legal y efectivamente en España y haberlo hecho durante un período continuado y previo a la solicitud.

Unidad de convivencia. Se evalúan los ingresos y el patrimonio de la unidad de convivencia del solicitante.

Situación económica. Se considera la situación económica del hogar, asegurándose de que los ingresos y el patrimonio no superen ciertos umbrales establecidos.

Cuándo se paga normalmente el IMV

Esta prestación de la Seguridad Social se puede pagar tanto el primer día hábil de cada mes como el cuarto día natural. Así, lo establece el artículo 24.2 del Real Decreto 696/2018, que regula la gestión financiera de la Seguridad Social.

Qué bancos adelantan el pago

Esto significa que, como tarde, el próximo sábado 4 de mayo se ingresará en las cuentas de todos los beneficiarios. Por suerte, existe una serie de bancos que adelantan la fecha de cobro:

CaixaBank

Banco Santander

BBVA

Bankinter

ING

Unicaja

Caja Rural

Banco Sabadell

Cajasur

Para pagar la ayuda de la Seguridad Social, algunos bancos utilizan una cuenta especial llamada 'Cuenta Única de la Tesorería General'. En el momento del pago, las entidades financieras transfieren el dinero desde la cuenta única a las de los beneficiarios.