Hipoteca sin entrada: requisitos para contratarla y bancos que ofrecen estos préstamos

No es imposible, existen maneras de conseguir una hipoteca al 100% sin entrada.

2 Se lee en minutos Redacción



Imagina que existe un tipo de hipoteca al que puedes acceder sin pagar por la entrada porque el banco cubre el 100%. Aunque parezca ciencia ficción existen los préstamos hipotecarios al 100% sin entrada. Eso sí, no es nada fácil conseguir una de ellas. En esta guía te contamos los requisitos y las condiciones que pedirán los bancos cuando acudas a uno de sus establecimientos a solicitar una de estas hipotecas.

Antes de todo, es necesario dejar claro qué es una hipoteca sin entrada. Es un préstamo hipotecario que cubre el 100% de la compra de la vivienda en la que el banco no exige al contratante una aportación inicial. Normalmente, el interesado debe aportar el 20% de la financiación que no otorga la entidad bancaria para la adquisición de la vivienda. Es lo que se llama la entrada del inmueble. En estos casos, no es necesario disponer de ahorros para firmar el acuerdo, si bien es cierto que hay que pagar al banco los gastos relacionados con la compraventa, como son el servicio de notaría, la tasación de la vivienda o los impuestos.

Requisitos para solicitar una hipoteca sin entrada

Hay varias maneras de acceder a una hipoteca al 100% sin entrada. Una de ellas es contratar los servicios de un intermediario financiero o bróker que se encargue de negociar con la entidad bancaria. Otra opción es optar a los préstamos hipotecarios concedidos para viviendas de las inmobiliarias de los bancos o de la Sareb. En muchos casos, estos inmuebles tienen una financiación del 100%.

La tercera posibilidad es conseguir una tasación superior al valor de compraventa. Existen bancos que conceden el 80% del valor de la tasación, por lo que si esta es superior, se podría considerar que la entidad bancaria financie más del 80% del valor de la vivienda. Por último, aunque más complicado, es disponer de una notable solvencia económica. Los bancos ofrecen mejores opciones a perfiles con grandes ingresos, trabajos estables y una cantidad considerable de ahorros.

Noticias relacionadas

Y además de solicitar una hipoteca sin entrada, ¿se podrían incluir también los gastos de la misma? Es aún más difícil de conseguir, pero tampoco es imposible. Por ejemplo, el interesado podría acceder a una de estas viviendas si el valor de la compraventa se encuentra muy por debajo del de tasación o si dispone, y puede demostrar, una gran capacidad económica. Existen otras dos opciones: si el solicitante tiene un primer inmueble que sirva como aval de la operación o si se recurre a la cartera de propiedades inmobiliarias de las entidades bancarias. La última posibilidad suele ser la más aconsejable, y es que se contrate a un asesor para aconsejar y ayudar en la gestión y así conseguir las mejores condiciones.

Qué bancos ofrecen hipotecas sin entrada

Aunque las entidades bancarias no deberían negarse a conceder una hipoteca financiada al 100%, no darán facilidades para acceder a una de ellas, especialmente si el interesado no garantiza unas condiciones económicas mínimas que les otorguen seguridad. Aun así, existen bancos que ofrecen hipotecas sin entrada e incluso sin aval. Son las siguientes: