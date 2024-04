Scanell Properties negocia la venta de una nave logística en la primera corona de Valencia

Recreación de la nave de Scannell Properties, vendida a Savills IM por 20 millones de euros / Scannell Properties

2 Se lee en minutos Gabriel Santamarina



La promotora Scannell Properties ha iniciado la venta de una nave logística en el parque industrial de Manises, en la Comunidad Valenciana, a la promotora Scannell Properties. La transacción está aún en fase de negociación y a la espera de cierre, según confirman fuentes de mercado a ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica.

La nave transaccionada se ubica sobre una parcela de 26.065 metros cuadrados. En total, dispone de una superficie de almacenamiento de 16.600 metros cuadrados, 2.560 metros cuadrados de oficinas y edificios anexos y 20 muelles de carga. Su ubicación es prime, en la primera corona, a solo cinco kilómetros del Aeropuerto de Valencia, a 16 kilómetros del centro de la ciudad y a 24 kilómetros del puerto, con acceso a las autovías A-3 y A-7. Entre las empresas que se ubican en esta zona industrial destacan DB Schenker, DHL Express o UPS.

La nave fue desarrollada 'a riesgo', que en el argot inmobiliario significa sin ningún acuerdo de alquiler firmado antes del inicio de sus obras, con el sello de sostenibilidad Breeam Very Good. El pasado mes Scannell Properties anunció un acuerdo con la empresa alemana de transporte Dachser para arrendar todo el inmueble.

El mercado logístico de la Comunidad Valenciana está siendo uno de los más dinámicos dentro del territorio nacional, a pesar de que su tamaño es mucho más reducido, comparando con la zona centro, Madrid y sus alrededores, y Cataluña, Barcelona y su área metropolitana. En total, según BNP Paribas Real Estate, en Valencia hay alrededor de 2,7 millones de metros cuadrados, casi el doble que en 2016.

Aunque el mercado ha desarrollado un imponente crecimiento, la tasa de disponibilidad, es decir, el porcentaje de metros cuadrados sin inquilino, no se ha disparado: únicamente en 2021 rozó el 8%, pero en los últimos años se ha mantenido entre el 2% y el 5%. "Estos bajos niveles de disponibilidad continúan generando mucho interés por parte de promotores y fondos en seguir desarrollando parques logísticos", apunta BNP Paribas RE en el informe anual de 2023.

Inversión logística en el primer trimestre

Noticias relacionadas

La inversión logística, en el primer trimestre, alcanzó los 283 millones de euros, un 15% más que en el mismo periodo de 2023, según datos de la consultora BNP Paribas Real Estate. "La logística es el sector donde las expectativas de vendedores y compradores institucionales se estén acercando cada vez más, habiéndose registrado ya operaciones relevantes en el mercado que van a marcar la senda de actividad inversora de cara a los próximos meses", explica la firma de consultoría en su último informe.

Las mayores operaciones cerradas entre enero y marzo de este año fue la compra de Amazon de su centro logístico en Far d´Empordá, en Girona, por 150 millones, que era propiedad de Eurofund Logistics Capital Partners, y la adquisición de Azora, a través de su socimi Milepro Logística, e Indosuez Wealth Management de una cartera de once naves logísticas en el Corredor del Henares a CBRE Investment Management por 91 millones. Además, AEW compró dos naves logísticas en Granollers a Trammel Crow Company por 30 millones y EQT Exeter adquirió dos activos en el Polígono Industrial Más Baló de Ribarroja (Valencia) por un importe que no ha trascendido.