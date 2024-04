La CNMV admite a trámite la OPA del grupo húngaro Ganz-Mavag sobre el 100% de Talgo por 620 millones de euros

Tren de Talgo. / TALGO

1 Se lee en minutos Redacción



La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud presentada por Ganz-Mavag (Magyar Vagon) para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de las acciones de Talgo por 620 millones de euros.

Así lo ha resuelto el regulador este lunes, al entender que el folleto y los demás documentos presentados por el grupo húngaro, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas el pasado lunes, 15 de abril, se ajustan a lo dispuesto en el reglamento.

La CNMV recuerda que la admisión a trámite de la solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos establecidos.

No obstante, el regulador no se pronunciará ni a favor ni en contra de aprobar la OPA hasta que Magyar Vagon no cuente con la autorización correspondiente del Gobierno respecto a las inversiones procedentes del extranjero, un plazo que inicialmente es de tres meses, aunque el Ejecutivo puede ampliarlo si así lo decide.

De momento, el Gobierno ya ha trasladado su intención de no autorizar la operación, al entender que Talgo es una empresa estratégica para el país, por lo que prefiere que un inversor español responda al interés de los principales accionistas de la compañía de vender parte de su capital, algo en lo que ya está trabajando.