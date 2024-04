Cosentino descarta definitivamente salir a Bolsa este año

Vista aérea del parque industrial de Cosentino. / Europa Press

2 Se lee en minutos C. López



Consentino se ha borrado como candidata a salir a Bolsa este año. La compañía almeriense es una de las que sonaba en las quinielas para debutar en el parqué en 2024, pero la vicepresidenta ejecutiva del grupo, Pilar Martínez-Cosentino, ha descartado esta posibilidad este lunes en el foto 'Wake up! Spain' orgaznizado por 'El Español'. "No es una opción que esté encima de la mesa. Puede ser una opción de futuro, pero todavía no hay una decisión", ha asegurado la directiva.

"Lo que sí que está es el compararnos con los mejores estándares de gobierno corporativo de las empresas cotizadas, que es algo que nos obsesiona y que nos permite tener una mejor gestión y estar preparados para, cuando llegue el momento y lo decidamos, poder hacerlo con las mayores garantías", ha precisado.

Puig anunció recientemente que se convertiría en la primera empresa en debutar en Bolsa tras una sequía de salidas al parqué que ya dura desde 2022. A pesar de este movimiento, los analistas consultados por 'activos' ya advirtieron de que esto no implicaría necesariamente un efecto arrastre. "Habrá empresas que se lo piensen, pero estamos hablando de firmas muy grandes", augura. A su entender, Puig "todavía está en una fase muy elemental y, si finalmente sale a Bolsa con el precio fijado, tendrá una capitalización de 10.000 millones de euros, como IAG", señala Antonio Castelo, analista de iBroker.

Castelo insiste en la reflexión de que, si bien las empresas que salen a cotizar tienen la ventaja de obtener fondos más baratos que las que no lo hacen y tienen que pedir financiación, también tienen que hacer frente a "mucha dedicación, entregar información trimestral a los inversores y cumplir con una serie de factores". Y en el BME Growth "muchas se acaban quedando por el camino por este motivo", destaca.

Los expertos no pronostican fechas, pero sí están de acuerdo en cuál será la próxima protagonista: Cirsa. En este sentido se manifiesta Jordi Andreu, profesor del OBS Business School y experto en la materia. Para él, es complicado hacer un análisis demasiado certero sobre las posibles salidas a bolsa de las compañías más grandes porque la mayoría de operaciones que se mueven "son secretas hasta el último momento, precisamente para no afectar la operación". Defiende, sin embargo, que hay una salida clara: la de Cirsa. Y asegura que algunos nombres del sector biotecnológico y de la producción de energía limpia podrían dar alguna sorpresa pronto.

Negocio de Consentino en Estados Unidos

Preguntada sobre la posible victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, país en el que la empresa tiene una amplia presencia, Martínez-Cosentino ha admitido que podría suponer un nuevo reto en cuanto a los aranceles, pero también algo positivo para el negocio.

"Yo creo que todo tiene su punto positivo y su punto más retador. En el caso de los aranceles va a representar un reto, aunque ya lo superamos con éxito en su anterior legislatura y, por otro lado, habrá que ver cómo se dinamiza la economía, la construcción, lo que a puede representar una buena oportunidad", ha argumentado. La multinacional dedicada a la producción y distribución de superficies para baños, cocinas o fachadas con sede en Almería, obtuvo un beneficio neto de 97,5 millones de euros y facturó 1.570 millones de euros en 2023.