El teléfono falso de Hacienda: la estafa con la que te puedes encontrar durante la Declaración de la Renta

¿Has recibido una multa por SMS? La DGT avisa de los posibles bulos

Los contribuyentes que presenten la Declaración de la Renta 2023 a través de Internet deben tener un gran cuidado con las múltiples ciberestafas que acechan por estas fechas, desde el pasado 3 de abril cuando se abrió el periodo hasta el próximo 1 de julio. Sin embargo, los estafadores están probando nuevos métodos y también tenemos que ser conscientes de los timos que circulan en nuestros teléfonos móviles. Entre estos, el SMS falso que pretende ser Hacienda.

El mensaje que suplanta a Hacienda

Imagina que te llega un aviso de la Seguridad Social en el que comunican que Hacienda exige el pago de unos impuestos no devueltos. Lo más normal sería pagar sin pensárselo mucho, pero lo cierto es que bien podría tratase de un suplantador de identidad. Los hackers se están haciendo pasar por Hacienda gracias a la técnica de smishing, que consiste en enviar mensajes de texto fraudulentos para robar información al usuario. Así han informado el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y la OSI (Oficina de Seguridad del Internauta).

En qué consiste la estafa

En el mencionado mensaje de la supuesta Seguridad Social se ordena un pago de 411 euros referido a la devolución de los impuestos pagados. Para más información, somos redirigidos a una web engañosa en la que se le pide a la víctima que se registre y rellene un formulario con todos sus datos bancarios. De esta manera, la víctima ya habrá caído en la trampa del estafador.

Consejos para evitar el fraude

Si has recibido el mensaje, pero no has entrado en el enlace, lo que hay que hacer es bloquear inmediatamente el remitente y eliminar todos los mensajes de texto que haya enviado. Si, por el contrario, has entrado al enlace y facilitado tus datos, tienes que tomar acción rápidamente. Lo primero que debes hacer es capturar todos los mensajes para tener pruebas de lo sucedido y luego ir a presentar una denuncia a la Policía.