Influencers: así es como deben proceder con Hacienda en la Declaración de la Renta

Rellenar la Declaración de la Renta puede ser confuso para cualquier persona, ya sea asalariada o autónoma. Sin embargo, si te dedicas a ser influencer, la cosa puede ponerse mucho más complicada. Así es como debes declarar tu actividad a Hacienda si eres influencer.

Qué pasa con la Renta de los influencers

Declarando, el software de asesoramiento fiscal para los autónomos, ha explicado los diferentes escenarios fiscales a los que se pueden enfrentar este tipo de trabajadores. Cada día existen más influencers y creadores de contenido, pese a los retos de cara a Hacienda que supone, ya que no existe ningún epígrafe específico en la clasificación de Actividades Económicas.

“El concepto fiscal de influencer es de reciente creación por lo que, para Hacienda, este tipo de trabajadores no existen como tal y su actividad no está recogida en el listado del Impuesto de Actividades Económicas”, explica Marta Zaragozá, CEO de Declarando. “Sin embargo, esto no los exime de cumplir con el fisco, y por este motivo es necesario buscar qué epígrafe del IAE es el más adecuado a cada uno de ellos, en función de las características particulares de su actividad”, aclara.

Tipos de influencers y cómo declararían a Hacienda

Influencers que crean contenidos propios y lo suben a sus redes sociales

Si el contribuyente crea contenido propio para subir a redes sociales y obtiene ingresos por ello, debe estar dado de alta en el epígrafe 961.1 del IAE, referido a "Producción de películas cinematográficas". Igualmente, tiene la obligación de declarar la actividad en el IRPF como un rendimiento de la actividad económica; presentar cada trimestre el modelo 130 de pagos fraccionados, lo que significa adelantar el 20% de las ganancias y, por contra, facturar sin retención.

Si este reside en España, deberá facturar con un IVA del 21% e ingresarlo a Hacienda cada trimestre a través del modelo 303 . Si la plataforma está alojada fuera de España, se aplican las reglas del IVA transfronterizo. Esto significa que las facturas van sin IVA, aunque deben presentar igualmente el modelo 303 cada trimestre como operación no sujeta.

Influencers que crean contenido, pero lo gestionan a través de plataformas digitales

Se trata de una situación muy parecida a la anterior, pero, al no gestionar directamente el contenido, el autónomo puede elegir darse de alta en dos epígrafes diferentes del IAE: epígrafe 961.1, igual que en el caso anterior, o el epígrafe 973.1 “Servicios fotográficos”. La casuística de este tipo de trabajadores con respecto al IRPF no cambia en relación con la anteriormente expuesta.

Sin embargo, todas las facturas de estos influencers deberán aplicar siempre el 21% de IVA, puesto que Hacienda interpreta que se está prestando un servicio publicitario por vía electrónica y su “utilización o explotación efectiva” tiene lugar en España, por lo que, a efectos de aplicación del IVA, no importa que la plataforma esté ubicada en otro país.

Influencers que se asocian a una red multicanal (MCN)

Una red multicanal (o MCN) es un proveedor de servicios de terceros que se afilian con múltiples canales de YouTube para ofrecer una variedad de servicios que pueden incluir el desarrollo de audiencia, la programación de contenido, colaboraciones de creadores, gestión de derechos digitales, monetización y ventas.

Aquellos influencers que se asocien a este tipo de redes no deberán estar dados de alta como autónomos, puesto que sus ingresos tributarán en el IRPF como rendimientos del capital mobiliario, pero deberán cumplir dos requisitos para que Hacienda lo considere válido:

Deben ceder por contrato la explotación de su propia imagen La red multicanal debe ser la responsable de organizar y gestionar todos los recursos relacionados con los contenidos

Este último aspecto es muy importante, puesto que en el momento que los influencers ejerzan algún tipo de control sobre la producción o la gestión del contenido, Hacienda podrá concluir que se trata de una actividad por cuenta propia.