¿Puedo quitar los muebles del casero de un piso de alquiler? Esto es lo que debes saber

Normalmente, a la hora de buscar piso de alquiler se prefiere que este venga amueblado de cara a ahorrar gastos. Sin embargo, si la intención del inquilino es quedarse en esa vivienda a largo plazo, que el piso venga con muebles puede ser una desventaja, ya que no son los que uno elegiría. Ahí surge la duda de si se pueden quitar sin tener problemas con el casero, porque estos son de su propiedad. Así, Fotocasa ha realizado un análisis para explicar si queremos quitar los muebles de un piso de alquiler o si, de lo contrario, no es tan sencillo.

Qué necesitamos para quitar los muebles de una vivienda en alquiler

Lo primero que debemos saber es que para quitar cualquier mueble es indispensable la aprobación del propietario, según el Artículo 23 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. De lo contrario, se deberá devolver la vivienda tal y como se entregó el primer día de alquiler. Esto significa que si el piso está amueblado, los muebles deberán ser los mismos y deberán estar en las mismas condiciones.

Por ello, deberemos informar al propietario de nuestra intención de eliminar los muebles para llegar a un acuerdo. El casero siempre tendrá la decisión final y si no quiere quitarlos, no tiene ninguna obligación de hacerlo. Desde Fotocasa recomiendan que pidas el permiso del casero por escrito en caso de que acceda a tus peticiones. Además, así constará por escrito la razón de que los muebles del piso no estén.

¿Y si el casero se niega?

Si el propietario de la vivienda se niega a quitar los muebles, tendrás la opción de guardarlos en otro sitio y devolverlos a su posición original al finalizar el contrato de alquiler. Es importante que estén bien guardados y mantenidos para reponerse correctamente al final. En Fotocasa recomiendan preguntar al casero qué se puede retirar y qué no, para salir de dudas.