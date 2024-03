Sánchez traslada al comisario europeo "la resiliencia y fortaleza" de la economía española

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este miércoles con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, a quien le ha trasladado “la resiliencia y fortaleza” de los datos económicos de España a pesar del contexto internacional de “gran incertidumbre”.

El encuentro ha tenido lugar en el Palacio de la Moncloa y en él han intercambiado impresiones sobre la situación económica de la zona euro, según informa el Gobierno en un comunicado.

También han abordado el impacto de las nuevas reglas fiscales en la UE y su implementación para ir reduciendo de forma gradual el déficit y la deuda en función de las características de cada país miembro.

Sánchez y Gentiloni han repasado el desarrollo del Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE y del cuarto desembolso, cifrado en unos 10.000 millones de euros a los que se unen los 37.000 millones de los tres primeros tramos.

Great to meet President @sanchezcastejon in Madrid. Close cooperation to promote strong and sustainable growth in Spain and throughout the EU. 🇪🇺🇪🇸 pic.twitter.com/L443LiFkGJ