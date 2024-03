Buenas noticias: estos son los trabajadores que van a recibir una subida salarial del 2%

Funcionarios de Muface.

Un aumento de sueldo siempre es una noticia que se recibe con los brazos abiertos. No se trata de una medida ligera, ya que hay que tener en cuenta una gran variedad de aspectos. Uno de estos se trata de los Presupuestos Generales del Estado. Sobre todo, teniendo en cuenta que la subida se aplica a todo un colectivo de trabajadores y no a un solo empleado. Sin embargo, en este caso no se esperará a la aprobación de estos.

La subida salarial que afecta a todos estos trabajadores

La subida salarial del 2 % pactada para 2024 para los empleados públicos se tramitará en el proyecto de ley de medidas para combatir los efectos de la guerra en Ucrania, sin esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Según ha señalado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, la subida, pactada en el acuerdo marco a tres años sellado entre Gobierno y sindicatos, va a incorporarse como enmienda en la citada norma que ya se tramita en el Congreso.

En un comunicado conjunto previo, los sindicatos UGT y CCOO habían señalado que el Gobierno se había comprometido a recoger "en un próximo real decreto ley" ese incremento del 2 % pactado para más de cinco millones de empleados públicos. El acuerdo marco a tres años sellado entre Gobierno y sindicatos establecía una subida fija del 2 % para 2024, a la que podría sumarse un 0,5 % adicional en función de la evolución de la inflación.

Cuándo se aplicará la subida de los salarios

La revalorización, que habitualmente se recoge en los Presupuestos Generales, seguía pendiente de articular y, una vez aprobada, tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. PSOE y Sumar han registrado una enmienda al proyecto de ley de medidas para combatir los efectos de la guerra en Ucrania, actualmente en tramitación en el Congreso, que permitirá cumplir con los compromisos salariales suscritos con los sindicatos de la función pública a falta de unos Presupuestos para este año.

El texto de la enmienda detalla que las retribuciones del sector público podrán aumentar hasta un 2 % en 2024, tal y como se había acordado, con efectos económicos desde el 1 de enero; y se habilita a Hacienda para actualizar las retribuciones de los funcionarios del Estado y hacer efectivo el pago de las cantidades correspondientes.