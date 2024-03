Baleària reclama avales de Estado para ganar competitividad

Adolfo Utor, en el centro, hoy durante la presentación de resultados. / LEVANTE-EMV

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha reclamado esta mañana en la presentación de resultados de la compañía que se agilice la activación de los avales de Estados a las navieras españolas que prepara el Gobierno para poder competir en igualdad de condiciones con las empresas de origen francés e italiano que operan en España. La compañía acumula una deuda de 419 millones de euros tras la ampliación de su flota y los avales del Estado le permitirían acceder a mejores condiciones de financiación. Utor ha lamentado que sus competidores galos e italianos sí cuentan con esas ayudas.

El responsable de Baleària ha subrayado que toda la deuda de la compañía está respaldada por el patrimonio de la naviera. Sin embargo, los competidores "italianos y franceses construyen con avales del Estado al 70 % y ha revelado que incluso puede acceder a ayudas de España. "Contar con avales de Estado permite reducir los costes financieros", ha insistido. Utor ha señalado que la patronal naviera española está trabajando con el Gobierno para que las empresas nacionales puedan acceder a esas ayudas porque "es bueno para las navieras y para los astilleros de aquí". El impulsor de la naviera con base en Dénia ha recordado que están apostando por astilleros españoles para mejorar su flota.

Resultados

Baleària transportó en el último año fiscal (de noviembre de 2022 a octubre de 2023) 5,2 millones de pasajeros, 1,4 millones de vehículos y 7,4 millones de metros lineales de carga, superando así sus niveles históricos justo en su veinticinco aniversario. Respecto a la facturación, alcanzó una cifra récord de 652 millones de euros (un 15% más que el año anterior). El beneficio antes de impuestos (EBITDA) se situó en los 117 millones de euros y registró una caída del 16% respecto al ejercicio histórico del año anterior. “Estas cifras muestran la solvencia y fortaleza del modelo de negocio de Baleària”, en palabras del presidente de la naviera. Los beneficios fueron de 40 millones de euros (un 40 % menos que el año anterior). A pesar de ello, Utor ha subrayado que es “una cifra muy positiva a pesar de los costes extraordinarios motivados por la expansión de la compañía con la apertura de nuevas rutas y el fuerte incremento de los gastos financieros”. Los beneficios también se han visto lastrados por la fuerte competencia en el mercado balear donde compiten con otros dos operadores: Grimaldi y MSC-GNV.

Terminal de València

Adolfo Utor ha reconocido que el proyecto de la estación marítima de València está parado por "los problemas de accesibilidad con las rotondas, por el despliegue del tren de la ampliación norte y por cuestiones de maniobrabilidad del acceso de los buques". En cualquier caso, se ha mostrado confiado en que estas cuestiones se resuelvan a lo largo de este año para poder empezar con las obras, que tienen un plazo de duración de dos años.

Expansión en América

Una de las grandes apuestas de Baleària este año es su expansión en el Caribe, aunque de momento su vieja aspiración de conectar Cuba con Florida tendrá que esperar. Utor ha asegurado que no está preocupado por una posible vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. "Nosotros estamos en Estados Unidos y ellos ven el tema de Trump de otra manera. Desde Europa lo vemos como una amenaza. Yo no soy partidiario de Trump", ha reconocido.El presidente de Baleària ha destacado que en la última década ya han conectado Florida con Bahamas "con Trump y sin Trump". "A mí me comentan que Trump es un empresario y si hay negocio ... No sabemos lo que puede pasar. No es algo que me preocupe. Yo lo tengo por descontado (la posible victoria de Trump)", ha añadido.

Grupo Armas

Noticias relacionadas

Baleària está interesada en comprar el Grupo Armas para reforzar su presencia en las Islas Canarias. Adolfo Utor ha admitido que de momento no tiene noticias de los fondos propietarios de la compañía ya que ahora ellos están centrados en su reestructuración para su posible venta. "Seguimos manteniendo nuestro interés, pero los propietarios están ordenando la empresa y nos mantenemos a la espera", ha asegurado.

Adolfo Utor ha explicado que en 2023 invirtieron 113 millones de euros en la construcción, adquisición y mejoras en la sostenibilidad de la flota y la digitalización de procesos clave, un 85 % más que en el año anterior. La naviera está implicada en 9 proyectos con participación de fondos europeos que promueven la transición hacia energías limpias y mejoren la conectividad digital.