Luces, cámara y... Mobile!

Vista de uno de los pabellones del MWC 2024. / EFE

Uno sabe que se acerca a las inmediaciones del Mobile World Congress (MWC) por el número de furgonetas Mercedes con cristales tintados -para que desde fuera no se pueda ver lo que ocurre en el interior del coche- que se acumulan en cada cruce. Es directamente proporcional: a más vehículos de transporte con conductor (los conocidos como VTC), más cerca estás del recinto de Gran Via de L’Hospitalet, que ha acogido del 26 al 29 de febrero el congreso de tecnología más grande del mundo. Este año, la 18ª edición.

De las furgonetas bajan señores de cualquier edad y con cualquier estilo de traje, con y sin corbata. Empresarios, directivos y políticos de 202 países que se han registrado en el evento. Y es que en la feria todavía predomina de forma incontestable la presencia masculina por encima de la femenina, de un total de 101.000 visitantes.

Te dejas arrastrar por la marea de trajes y, sin plantearte hacia dónde vas, llegas a la entrada del Mobile. Poco antes de acceder a la puerta, dos jóvenes de la organización, con chaleco rojo, indican que los asistentes con maletas deben acceder al recinto por una entrada habilitada con escáner. Lo hacen en inglés, idioma oficial del congreso. El castellano es una excepción (el catalán ni se escucha). Llevan desde las seis de la mañana trabajando. Lo harán hasta las ocho de la noche. Y a primera hora de la tarde no habían perdido todavía la sonrisa. Es su primer día y forman parte de los 13.000 puestos de trabajo temporales que genera la cita en Barcelona. Los expositores han podido entrar en la feria a las siete de la mañana y estarán hasta las ocho de la noche. Los visitantes pueden acceder a partir de las 8.30 horas y hasta las siete de la tarde. El último día, el horario de cierre es a las cuatro.

Códigos QR

Ineludible la cola para entrar, pero se circula de forma ágil gracias a los códigos QR, que también facilitan una de las acreditaciones más rápidas jamás vistas. Ya estás dentro. Y la primera sensación es como la de ir a uno de los grandes aeropuertos del mundo y haberse equivocado de terminal: ¿dónde estoy?, ¿por dónde empiezo? Suerte de la cartelería tradicional y los mapas en la pared que ayudan a ubicarse. Un total de 180.000 metros cuadrados de congreso y 2.400 empresas expositoras repartidas en ocho halls (léase pabellones). En el 3, predominan los grandes grupos, donde parece que el liderazgo del mercado se mide en metros cuadrados de estand. Además, los espacios de charlas y conferencias donde han expuesto 1.100 ponentes. No es nada fácil seguir todas las innovaciones al detalle.

Pantallas, música y luces, omnipresentes en 180.000 metros cuadrados de congreso y 2.400 empresas expositoras

Muchos in puts que obligan a caminar. Y caminar. Y caminar... Entonces observas y confirmas, como te indican diversos visitantes agotados, que gran parte de los veteranos han combinado sus trajes con zapatillas, más o menos deportivas. No es solo una tendencia de moda. En cuatro horas de feria quedan ampliamente superados los 10.000 pasos diarios que recomiendan para mantenerse en forma. De repente, un "no puede pasar, espere aquí". El rey Felipe VI visita el estand de ISDIN, que queda justo delante del espacio de los Mossos d’Esquadra. "A mi mujer le encanta esta marca", bromea uno de las decenas de asistentes que han sacado el teléfono para grabar la visita monárquica. Nadie pide permiso. Todo se graba. Todo se fotografía.

Hay pantallas de todos los tamaños y por todos lados. También las hay que se mueven. Pocos teléfonos enganchados a la oreja. En el Mobile se mira, se escucha y se habla con la pantalla delante, en videollamadas o mensajes de voz. Y entre luces de neon, mucha música, palomitas y corners donde recuperar fuerzas, se han presentado novedades como un anillo inteligente con sensores para vigilar el ritmo cardiaco, la presión arterial y la calidad del sueño; un coche que dicen que puede volar, de la empresa Alef Aeronautics, con sede en California (Estados Unidos); un perro robot que puede subir un tramo de escaleras, inclinarse, estrechar la mano y alumbrar en la oscuridad, y gafas 3D con múltiples usos. Y por encima de todo, una idea: la inteligencia artificial (IA). Para Brad Smith, presidente de Microsoft, "la IA es la mayor invención desde la imprenta". No es para menos. Su empresa ha invertido más de 12.000 millones de dólares en OpenAI, la creadora de ChatGPT, y lidera el despliegue comercial de esta tecnología.

Para acabar: una zona chill con dj y otra de networking al aire libre, las dos "con happy hour" o, lo que es lo mismo, cerveza gratis de cinco a seis. Todo el mundo asegura que el Mobile ha recuperado el espíritu, la intensidad y el público habituales antes de la pandemia.