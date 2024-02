¿Crees que tu pensión es baja? Esto es lo que tienes que hacer según la Seguridad Social

Como todos, la Seguridad Social comete errores. Es posible que el organismo se equivoque al comprobar el informe sobre la vida laboral de algunos pensionistas y que estos, por consecuencia, reciban menos dinero con su pensión. Por supuesto, esto es un gran inconveniente, ya que muchas personas dependen de esta cuantía en su vida diaria y porque lo han cotizado previamente. El Instituto Nacional De la Seguridad Social (INSS) presenta una solución para estas situaciones.

Revalorización de las pensiones en 2024

Las pensiones contributivas se han revalorizado en un 3,8% este 2024, mientras que las no contributivas aumentarán un 6,9%. Una bajada considerable respecto a los datos de 2023: un 8,5% para las contributivas y un 15% para las no contributivas. Esto se debe a un menor dato de inflación interanual registrado en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Entre las pensiones no contributivas, encontramos las de viudedad.

Además, desde este año, las pensiones mínimas de viudedad se equipararán progresivamente con las pensiones mínimas de jubilación. De esta manera, las pensiones mínimas de viudedad aumentarán entre 1.775 y 3.800 euros anuales en cuatro años. Este 2024, la cuantía pasará de los 906 euros a los 1.033 euros mensuales.

Cómo reclamar la pensión de la Seguridad Social

Las pensiones se determinan según la base reguladora de los años cotizados por el trabajador, que tras una división da el dinero que reciben los pensionistas. También es posible recibir bonificaciones al retrasar la edad de jubilación. Si el INSS se equivoca con esta operación, habrá una reducción en la pensión. Si te ocurre esto debes recurrir inmediatamente a la Seguridad Social siguiendo los siguientes pasos: