Estas son las pensiones de la Seguridad Social que más suben en 2024 / EPC

Tanto si percibes una pensión contributiva como una no contributiva, este 2024 notarás una subida en tu cuantía mensual. La subida de las pensiones será un beneficio que disfrutarán más de 10 millones de pensionistas. El aumento de las cuantías deriva del porcentaje de revalorización marcado por el IPC interanual de noviembre, por lo que podemos saber exactamente cuánto suben todas las prestaciones de la Seguridad Social este año. Entre las pensiones que más aumentan se encuentran unas que superarán los 1.000 euros mensuales por primera vez en su historia.

Revalorización de las pensiones en 2024

Las pensiones contributivas se han revalorizado en un 3,8% este 2024, mientras que las no contributivas aumentarán un 6,9%. Una bajada considerable respecto a los datos de 2023: un 8,5% para las contributivas y un 15% para las no contributivas. Esto se debe a un menor dato de inflación interanual registrado en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Entre las pensiones no contributivas, encontramos las de viudedad.

Qué es la pensión de viudedad y por qué es tan importante

Noticias relacionadas

La pensión de viudedad es una prestación económica que la Seguridad Social concede a los cónyuges o ex cónyuges de un trabajador fallecido, siempre que cumplan una serie de requisitos. Su objetivo es garantizar un nivel de vida digno a las personas que han perdido a su pareja y que, en muchos casos, se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Cuánto suben las pensiones de viudedad en 2024

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya avanzó que las pensiones de viudedad se revalorizarán hasta un 14% en 2024. Además, desde este año, las pensiones mínimas de viudedad se equipararán progresivamente con las pensiones mínimas de jubilación. De esta manera, las pensiones mínimas de viudedad aumentarán entre 1.775 y 3.800 euros anuales en cuatro años. Este 2024, la cuantía pasará de los 906 euros a los 1.033 euros mensuales.