Las siete conexiones entre Grifols y Scranton, el vehículo inversor de la familia

Archivo - Fachada de la sede de Grifols / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La estrecha relación entre Grifols y Scranton Enterprises, el vehículo inversor de la familia fundadora, no era nueva para quienes seguían la trayectoria de la cotizada. Y, sin embargo, el fondo bajista estadounidense Gotham City Research se valió de la opacidad de ambas firmas para fijar su último objetivo. En tan solo una semana, Grifols perdió 4.800 millones de euros en Bolsa con un descenso acumulado del 38%, de lo que se extrae que, pese a saberse el entramado empresarial expuesto por Gotham City, las explicaciones de la empresa no han convencido a los inversores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores exigió a Grifols este jueves, tras la conferencia telefónica con inversores, conocer el nombre de los 22 inversores de Scranton antes de diez días. Según explicó el presidente ejecutivo y CEO de la empresa, Thomas Glanzmann, hay solo tres miembros de la familia Grifols en la patrimonial y poseen menos del 20%. Pero las conexiones entre ambas compañías no acaban ahí.

Scranton, segundo mayor accionista de Grifols

Scranton Enterprises BV, con sede radicada en Ámsterdam, se fundó en 1999. Cuenta con un capital de 577,8 millones de euros, según las últimas cuentas anuales presentadas, referidas al ejercicio 2021, y funciona como holding financiero. En su página web se definen como "un holding diversificado con intereses en los sectores sanitario, inmobiliario y de rápido crecimiento" y en su portfolio aparecen dos filiales, Centurión Real Estate y Scranton Plasma. Según el registro de la CNMV, Scranton controla un 8,672% de Grifols desde 2016, una cifra que le convierte en el segundo mayor accionista de la farmacéutica solo por detrás de Deria SA, un vehículo de inversión de los Grifols que posee el 9,19% de la firma.

Gotham ha puesto en la picota una operación realizada entre ambas empresas hace cinco años. Grifols vendió a Scranton dos empresas, Biotest US Corporation y Haema AG, en 2018, pero la consolidación de las mismas aparece en las cuentas de las dos compañías, según afirma el fondo bajista en su informe. De esta manera, Grifols ha seguido contabilizando los ingresos y beneficios de dos sociedades a pesar de no tener participación en ellas, solo un derecho de recompra. En total, según los cálculos de Gotham, Grifols habría sumado 82 millones de beneficio en 2022 procedentes de Biotest US Corporation y Haema AG.

Los Grifols y Tomás Dagá, en Scranton

Si bien Glanzmann especificó este jueves que hay tres miembros de la familia Grifols en el accionariado de Scranton y que, en conjunto, controlan el 20% de la sociedad, se desconocen los nombres de todos los inversores. Aunque algunos sí son públicos. En el informe sobre buen gobierno entregado por Grifols a la CNMV en 2022, último año conocido, aparecen Raimon Grifols (director general corporativo y vicepresidente de la compañía) y Víctor Grifols Roura (presidente honorífico) como accionistas "sin control, a efectos de la Ley del Mercado de Valores) en Scranton. El tercer accionista es Tomás Dagá Gelabert, socio fundador del bufete de abogados Osborne Clarke, consejero de Grifols y mano derecha de la familia fundadora desde hace años.

Jordi Fábregas, vínculo entre Grifols y Scranton

Según la información depositada por Scranton Enterprises BV en el registro mercantil de Países Bajos, la firma está administrada por tres personas: Jordi Fábregas Huguet, nombrado como "director A" en 2015; Its de Bree, director financiero de Scranton desde hace 7 meses, y Luca Giacomo Tassan-Din, consejero delegado y representante autorizado de la compañía desde 2015. La clave está en el primero de ellos, quien mantiene más vínculos con el grupo Grifols. Fábregas es socio fundador de Osborne Clarke, como Tomás Dagá, y figura como consejero delegado de Centurión Real Estate. Al mismo tiempo, es consejero delegado de Marca Grifols, la empresa que gestiona la propiedad intelectual del grupo de hemoderivados, y comparte el cargo con José Manuel Canivell Grifols, primo de Víctor Grifols Roura. Es, además, consejero de Ponder Trade, la sociedad de inversión privada de la familia Grifols Grau y tercer mayor accionista de Grifols con una participación del 7,089%.

Centurión Real Estate, arrendador de la sede de Grifols

El nombre original de Centurión Real Estate, la filial inmobiliaria de Scranton, era Scranton Investments Spain. No hay cabida para un miembro de la familia Grifols en su accionariado, puesto que el 100% pertenece a Scranton, pero sí hay un apellido en su consejo de administración. En él hay solo tres personas: Luca Giacomo Tassan-Din, Jordi Fábregas Huguet y Juan Javier Roura Fernández, antiguo director financiero del grupo Grifols y ex director financiero de la antigua filial Dade-Grifols SA.

Centurión Real Estate es el arrendador de la sede de Grifols desde que la farmacéutica hiciese un 'sale and leaseback' (compra con posterior arrendo) de sus propiedades a Scranton en 2011 por valor de 236 millones de euros. En concreto, según aclararon los responsables de Grifols en la conferencia telefónica con inversores del pasado jueves, la farmacéutica paga 6,3 millones de euros anuales por su sede central en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). Y además de contar con Jordi Fábregas Huguet en su consejo de administración, la conexión entre la filial inmobiliaria de Scranton y Osborne Clarke se extiende a su propia sede: el domicilio social de Centurión Real Estate coincide con el de Osborne Clarke.

Club Joventut Badalona, con nombres compartidos

Scranton tomó el control del Club Joventut Badalona en 2018 tras asegurar una ampliación de capital de 3,7 millones de euros para salvar el club de baloncesto. Así, el vehículo de inversión se convirtió en su accionista mayoritario con el 75% de las acciones. Si bien no hay personas con apellido Grifols en el accionariado de 'La Penya', sí hay vinculaciones con el grupo. Scranton entró en el consejo de administración con tres consejeros: Luca Giacomo Tassan-Din, Eduard Arruga (socio de Osborne Clarke) y Ramón Riera Roca, socio del club e histórico del grupo Grifols. Riera Roca se incorporó al grupo de hemoderivados en 1977 y ocupó el cargo de director de operaciones hasta su jubilación en 2018. Entre ese año y 2021 continuó como consejero de Grifols.

Juvé & Camps y Osborne Clarke

Un año antes de hacerse con el control de 'La Penya', Scranton dio el salto al sector del cava. La firma entró en Juvé & Camps, tercera mayor empresa del sector en Cataluña, con la compra de acciones que pertenecían a una de las ramas de la familia, los Rosal Juvé, por valor de 80 millones de euros. Actualmente, Scranton es el accionista mayoritario de las bodegas, según se especifica en el último informe de gobierno corporativo de Grifols. Tal y como ocurre en el Club Joventut Badalona, no hay personas de la familia Grifols en el accionariado, pero sí nombres conocidos. Es el caso de Tomás Dagá, apoderado solidario de Juvé & Camps desde 2022.

Juan Ignacio Twose Roura, un Grifols más en Scranton

Glanzmann habló de "tres miembros de la familia Grifols" en Scranton, mientras que en el informe sobre gobierno corporativo de Grifols se señalan a dos: Raimon Grifols y Víctor Grifols Roura. ¿Y el tercero? Hasta 2022, se hablaba de un tercer nombre de los Grifols en Scranton, Juan Ignacio Twose Roura, primo de Víctor Grifols Roura por parte de madre. Fue consejero de Grifols desde el año 2000 hasta 2015 y también fue vicepresidente industrial en el grupo. Además, ocupó cargos de responsabilidad en Grifols Colombia, en el Instituto Grifols y en Grifols Shared Services North America INC, entre otras empresas pertenecientes al grupo de hemoderivados. En 2022 estuvo a punto de entrar en el ránking de las 100 personas más ricas de España con un patrimonio de 200 millones de euros, según Forbes.