Subsidio por desempleo para mayores de 52 años: por qué Podemos ha votado en contra

La líder de Podemos, Ione Belarra. / EFE

El subsidio para desempleados mayores de 52 años beneficia en España a más de 400.000 personas con una pensión mensual para poder salir adelante cuando se tienen pocos recursos económicos y es imposible encontrar trabajo. Estaba previsto que a partir de junio de este año la prestación engrosase su cuantía. Sin embargo, Podemos ha decidido votar en contra y estas son sus razones.

Subsidio por desempleo para mayores de 52 años

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se encarga de gestionar esta prestación, que tiene actualmente una cuantía de 480 euros mensuales (80% del IPREM), es el único que se puede cobrar después del paro y cotiza para la pensión de jubilación.

Las dos únicas prestaciones no contributivas compatibles con el subsidio para desempleados mayores de 52 años son el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (RMI), propias de cada comunidad autónoma.

El subsidio para mayores de 52 años no subirá en 2024

La subida prevista de la ayuda de 480 euros hasta los 570 euros no ha salido adelante en el Congreso de los Diputados. Por ello, los beneficiarios no notarán ningún cambio en su prestación, ya que las nuevas cantidades no se hacían efectivas hasta el próximo junio. De igual manera, la extensión de la ayuda a menores de 45 años sin cargas familiares, trabajadores eventuales agrarios y personas con periodos cotizados inferiores a seis meses sin responsabilidades familiares tampoco se llevará a cabo.

El voto de Podemos ha sido decisivo en el resultado, ya que, junto a la negativa de PP y Vox, el Gobierno ya no tenía la posibilidad de sacar adelante la medida. El recuento final ha sido de 176 votos en contra por 167 a favor. La reforma habría elevado en junio la cuantía de la ayuda hasta el 95% del IPREM (570 euros) y esta habría ido reduciéndose progresivamente hasta completar 30 meses de duración: 95% del IPREM en junio, 90% los siguientes seis meses, y hasta el 80% tras otros seis meses.

Por qué Podemos ha votado en contra de la reforma del subsidio

La razón principal para la negativa de Podemos se trata de la reducción progresiva de las bases de cotización de los mayores de 52 años que perciben el subsidio, que estaba incluido en el paquete de medidas del subsidio. Este año, la base de cotización se reducía al 120% y se situaría en el 100% de la base mínima en 2028. Por ahora, la cotización se mantiene por el 125% de la base mínima para los beneficiarios.

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Fernández, así lo contó en redes sociales a la vez que animaba al Gobierno a cambiar esta medida para poder votar a favor y sacar adelante el aumento de cuantía de la ayuda. Una parte de la opinión pública también considera que los motivos para tumbar el decreto de Yolanda Díaz tendrían que ver también con una venganza hacia Sumar.