Las hipotecas "ya han vivido lo peor": el euríbor no va a subir más en este ciclo

Buenas noticias para los millones de hipotecados españoles. El comparador financiero HelpMyCash asegura en un comunicado que la política de subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) "es cosa del pasado" y que el encarecimiento de las hipotecas variables "ya han vivido lo peor", puesto que el índice al que están referenciadas la mayoría de este tipo de préstamos, "el euríbor, ya no va a subir más en este ciclo".

Un mensaje compartido por la mayor parte de bancos y firmas de inversión que esperan que BCE no mueva ficha con los tipos de interés en las próximas reuniones de política monetaria tras los últimos datos de inflación y crecimiento. Este noviembre, el índice de precios de consumo (IPC) de la eurozona se moderó en 2,4% interanual, medio punto porcentual por debajo del dato del mes anterior, y muy cerca de la tasa de inflación objetiva del BCE del 2%. El PIB europeo se contrajo en el tercer trimestre un 0,1% respecto a los tres meses anteriores, cuando creció un 0,2%, según las últimas estimaciones de la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat.

La rápida y contundente subida de tipos de interés, que en poco más de un año han pasado del 0% al 4,5%, ha frenado la elevada inflación en la eurozona que llegó al 10,6% en octubre de 2022 y han ralentizado el dinamismo de la economía de zona euro.

"Europa resiste a la recesión con dificultad, pero no sabemos cuánta presión más pueda soportar. Esta incertidumbre es la que hará que el BCE no suba tipos en la que es su última reunión del año", comenta Olivia Feldman, economista y cofundadora del comparador financiero HelpMyCash.

Ante este escenario macroeconómico, el mercado no deja de anticipar un posible descenso de tipos de interés. Sin embargo, los analistas no esperan un recorte de tipos a corto plazo y auguran un mensaje duro en el que se exprese la idea de que la inflación aún no está controlada. La media provisional del euríbor de diciembre se queda en el 3,769%. De terminar así el mes, esta cifra supondría la tercera bajada mensual del año, volver a niveles de mayo y la primera bajada de las hipotecas variables que se revisen cada semestre desde mayo de 2022.

“La presidenta del BCE, Christine Lagarde, debe actuar con pies de plomo si quiere conseguir que la inflación siga su curso a la baja y la economía europea no se asfixie más”, sostiene la economista. “Por eso consideramos que es poco probable que los miembros del BCE den un giro de 180 grados su política monetaria e inicien la tan ansiada bajada de tipos, al menos no durante el primer trimestre del 2024. Si tuviéramos que apostar, diríamos que ocurrirá cerca de mediados de año y solo si todo sigue el curso esperado”, subraya Feldman.

¿Alivio para los hipotecados?

Los hipotecados a tipo variable van a empezar a ver la luz al final del túnel, aunque con matices. En el supuesto que el euríbor siga su tendencia a la baja y cierre diciembre al 3,7%, los hipotecados que tengan su revisión semestral, sí que verán cómo su cuota disminuirá un poco, ya que en junio, el euríbor se situó en el 4,007%, por lo que todo lo que suponga un porcentaje menor supondrá caídas de las hipotecas.

No ocurre lo mismo si es anual, pues en enero de 2023 el índice cerró al 3,337% así que, en este escenario, todavía no verán una reducción en su cuota.

“La buena noticia es que todo apunta a que el Euríbor ya no va a subir más, así que el respiro es saber que ya no aumentarán más las cuotas. En otras palabras, podemos decir que en este ciclo económico ya hemos vivido lo peor. Ahora bien, no sabemos a qué velocidad bajará el este índice, por lo que tus finanzas tendrán que poder soportar una cuota que oscile con un Euríbor entre el 3% y el 3,5%”, concluye Feldman.